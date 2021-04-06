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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Арештовано майно родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака

Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака у справі про незаконне заволодіння землею.

Личаківський районний суд Львова напередодні задовольнив клопотання слідчих ДБР  щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів (за даними УП - 5 осіб) вищевказаних народних депутатів від ОПЗЖ, повідомляє Українська правда.

Розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 мільйонів гривень.

Родичі Медведчука та Козака  є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном  суд накладев зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Вказано, що надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.

Право Ареш майна Державна зрада Козак МЕДВЕДЧУК
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