Арештовано майно родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака у справі про незаконне заволодіння землею.

Личаківський районний суд Львова напередодні задовольнив клопотання слідчих ДБР щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів (за даними УП - 5 осіб) вищевказаних народних депутатів від ОПЗЖ, повідомляє Українська правда.

Розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 мільйонів гривень.

Родичі Медведчука та Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном суд накладев зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Вказано, що надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.