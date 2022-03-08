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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:26127

Російські хакери другу добу атакують сайти українських телеком-операторів

Російські хакери 10 травня скоїли одні із найпотужніших кібератак на українських інтернет-провайдерів, однак ці втручання лишились непомітними для користувачів – збоїв і проблем із доступом в інтернет у більшості громадян не було.

За словами експерта з кіберзахисту Костянтина Корсуна, агресор не зміг «покласти» українські інтернет-сервіси з кількох причин. Серед них готовність наших ІТ-фахівців до несанкціонованих втручань, великий досвід боротьби із кібератаками, відсутність вертикальної підпорядкованості та слабке державне регулювання. 

Костянтин Корсун, експерт з кіберзахисту:

«Чому більшість користувачів цього не помітила? По-перше, українські провайдери давно були готові до кібератак, а тепер вже й мають шикарний практичний бойовий досвід з протидії. По-друге, українські провайдери – це «бджолиний рій»: без ключових «точок відмов», без вертикальної підпорядкованості, з мережами, побудованими за принципом «без руZні» і ще кількома важливими штуками. І по-третє, українським бюрократам так і не вдалося зарегулювати діяльність операторів доступу до Інтернет в Україні, попри численні спроби. «Роль чиновника» у діяльності українських ISP – мінімальна, а значить в ній практично відсутні корупція та непрофесіоналізм. Зате присутні шалена природна бізнес-конкуренція, результатом якої стали велика кількість гравців, висока якість послуг, низькі ціни та горизонтальна розподіленість»

Наразі провайдери та система доступу до Інтернет в Україні є однією з головних цілей РФ у кібервійні. Адже інтернет є основним каналом комунікацій у суспільстві: це новини, месенджери, торгівля, бізнес, збори коштів, а також розвідка, координація військових дій, волонтерська діяльність, вплив на критичну інфраструктуру, зазначив Корсун. 

Фахівець додав, що вагомий внесок у кіберпротидії агресору дають ще й технологічні санкції. Крім того у міжнародних урядах дедалі частіше лунають заклики накласти обмеження ще й на російську ІТ-індустрію, яка платить податки РФ та фінансує війну проти України. 

Костянтин Корсун, експерт з кіберзахисту:

«Саме так і має працювати справжня професійна безпека – бути непомітною. Знаю, це невдячна робота, тому що рано чи пізно у користувачів виникає питання: «Тю, так а нічого ж не трапилося протягом року, навіщо нам кібербезпека? Її роль дещо перевищена, давайте їх скоротимо». 

Джерело: processer.media

Право Кібератака
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