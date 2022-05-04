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Дом дикой природы. Большинство украинцев воспринимают лес не как экономический ресурс — исследование WWF

По результатам опроса, проведенного социологическим агентством Info Sapiens по заказу WWF Украина, большинство граждан страны воспринимают лес как дом дикой природы, а не экономический ресурс и считают учет его экологических функций — это наиболее актуальная проблема. НВ публикует основные положения исследования.

«51% украинцев, в первую очередь, считают лес местом отдыха для себя, 36% – домом дикой природы, и только 12% – экономическим ресурсом», — говорится в релизе.

К основным результатам следует отнести:

  • - Подавляющее большинство украинцев — 83%, считают, что учет экологических функций лесов, например сохранение дикой природы, является наиболее актуальной потребностью. Лишь 10% уверены, что приоритет необходимо предоставить использованию экономического ресурса леса, как увеличение объемов лесозаготовки.

  • - Поставка чистого воздуха и чистой воды — функции или услуги леса, которые украинцы ценят больше всего (57% респондентов). В топе этого списка для жителей городов и сел также возможность насладиться красотой природы (37%), обеспечение грибами и ягодами (36%), приют для диких животных и растений (34%), места отдыха (34%) и регулирование климата (24%). Обеспечение древесиной и бумагой считают ценной услугой леса 11% украинцев.

  • - 86% украинцев считают вырубку одной из трех главных угроз для лесов рядом с засорением леса (53% респондентов) и лесными пожарами (51% респондентов).

    «Согласно исследованию, подавляющее большинство из опрошенных украинцев озабочено проблемами лесов. И две трети из них готовы принимать решение этих проблем, например, высаживая леса, убирая мусор, создавая заповедные территории», — сообщили в WWF.

    Уменьшение масштабов сплошных рубок и заготовки древесины – самые большие сдвиги, которые должны произойти в управлении лесами по мнению респондентов (63% и 51% соответственно). Наряду с сохранением редких видов деревьев и увеличением площади заповедных лесов (41% и 41%). При этом жители крупных городов считают вопросы сохранения видов и заповедей наиболее актуальными (50% респондентов крупных городов).

    56% украинцев уверены, что леса изменятся к лучшему — будут чистыми, зелеными, густыми, будут иметь большую площадь. В то же время треть (34% респондентов) наоборот считает, что ситуация изменится к худшему, и часть лесов в Украине будет уничтожена.

    Методология исследования

    Всемирный фонд природы WWF-Украина в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens провели общенациональный опрос касательно отношения украинцев к лесам, их проблемам и будущему. Исследование проводилось в рамках Omnibus в ноябре 2021 г. - ежемесячного общенационального опроса методом личных интервью. Опрос проводится во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Севастополя и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 1000 респондентов.

    Выборка соответствует структуре населения Украины старше 18 лет по таким параметрам, как пол, возрастные категории, размер населенного пункта и область в соответствии с данными Государственной службы статистики. В общей сложности было опрошено 1000 респондентов.

    Всемирный фонд природы WWF — одна из самых влиятельных и крупнейших независимых природоохранных организаций в мире, которая насчитывает более 5 миллионов поклонников и имеет представительства в более чем 100 странах мира. Миссия WWF состоит в том, чтобы остановить деградацию природных систем планеты и построить будущее, в котором человек будет жить в гармонии с природой. Это можно достичь путем сохранения биоразнообразия планеты, рационального использования природных ресурсов, уменьшения загрязнения и нерационального потребления.

    Источник: НВ

     

Общество
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