Євробачення-2022: де дивитися та як голосувати

Представник від України, гурт “Kalush Orchestra” з піснею “Stefania” виступатиме під номером 6. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.

Телебачення

Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00. Коментуватиме шоу незмінний ведучий Тімур Мірошниченко, який понад 15 років є українським голосом Євробачення.

Радіо

Радіо Промінь — офіційний радіотранслятор Євробачення-2022. На хвилях другого каналу Суспільного радіо відбудеться трансляція обох півфіналів — 10 та 12 травня, і фіналу конкурсу, який відбудеться 14 травня. В ефірі працюватимуть 2 пари ведучих: Анна Заклецька і Дмитро Захарченко та СашаФранко і Євген Павлюковський. Хто й коли вестиме ефіри — визначали жеребкуванням, точнісінько за правилами самого конкурсу.

Діджитал-платформа

Пісенний конкурс Євробачення-2022 можна буде також дивитися на діджитал-платформах Суспільного:

На ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.