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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:2126

Євробачення-2022: де дивитися та як голосувати

У вівторок, 10 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал Пісенного конкурсу Євробачення-2022 у Турині, де 17 учасників боротимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

Представник від України, гурт “Kalush Orchestra” з піснею “Stefania” виступатиме під номером 6.  Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.

Телебачення

Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00. Коментуватиме шоу незмінний ведучий Тімур Мірошниченко, який понад 15 років є українським голосом Євробачення.

Радіо

Радіо Промінь — офіційний радіотранслятор Євробачення-2022. На хвилях другого каналу Суспільного радіо відбудеться трансляція обох півфіналів — 10 та 12 травня, і фіналу конкурсу, який відбудеться 14 травня. В ефірі працюватимуть 2 пари ведучих: Анна Заклецька і Дмитро Захарченко та СашаФранко і Євген Павлюковський. Хто й коли вестиме ефіри — визначали жеребкуванням, точнісінько за правилами самого конкурсу.

Діджитал-платформа

Пісенний конкурс Євробачення-2022 можна буде також дивитися на діджитал-платформах Суспільного:

На ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2022

  1. Албанія: Ronela Hajati — “Sekret”

  2.  Латвія: Citi Zēni — “Eat Your Salad”

  3. Литва: Monika Liu — “Sentimentai”

  4. Швейцарія: Marius Bear — “Boys Do Cry”

  5. Словенія: LPS — “Disko”

  6. Україна: Kalush Orchestra — “Stefania”

  7. Болгарія: Intelligent Music Project — “Intention”

  8. Нідерланди: S10 — “De Diepte”

  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — “Trenulețul”

  10. Португалія: MARO — “Saudade Saudade”

  11. Хорватія: Mia Dimšić — “Guilty Pleasure”

  12. Данія: REDDI — “The Show”

  13. Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — “Halo”

  14. Ісландія: Systur — “Með Hækkandi Sól”

  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — “Die Together”

  16. Норвегія: Subwoolfer — “Give That Wolf A Banana”

  17. Вірменія: Rosa Linn — “Snap"

 

Як голосувати

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту “Kalush Orchestra”. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером  учасника, за якого голосуєте.

Більше про Євробачення-2022 дізнавайтеся на ютуб-каналі Євробачення Українафейсбук-сторінці Євробачення, телеграм-каналі Євробачення Україна та у TikTok.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України у Міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2022” в Італії. Цьогоріч у пісенному конкурсі беруть участь 40 країн. 

Джерело: eurovision.ua

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