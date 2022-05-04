У кого самые красивые деньги

Издание psm7.com предлагает вам подборку самых красивых банкнот мира, составленную авторитетным британским изданием The Telegraph.
На купюре номиналом в 10 000 тенге 2003 года видна не только великолепная панорама заснеженных вершин Тянь-Шаня, но и редчайший представитель горной фауны региона — снежный барс.
На сегодняшних банкнотах ЮАР изображена так называемая «большая пятерка» животных Африканского континента: на лицевой стороне банкноты достоинством в 10 рандов – голова белого носорога, 20 рандов – африканский слон, 50 рандов – голова льва, 100 рандов – буйвол, 200 рандов – леопард. Обратная сторона банкнот украшена изображением природных и промышленных ландшафтов.
С 1999 года для изготовления банкнот валюты Новой Зеландии используется специальный тонкий пластик. 5-долларовая купюра — самая красивая купюра Новой Зеландии и одна из самых красивых купюр в мире. Главная действующая фигура — новозеландец сэр Эдмунд Хилари. Он был первым альпинистом, покорившим самую высокую гору в мире — Эверест. На обратной стороне этой банкноты изображен желтоглазый пингвин — один из самых редких пингвинов в мире.
Французский тихоокеанский франк является национальной денежной единицей заморских владений Франции, в которые входят Новая Каледония, Французская Полинезия, а также Уоллис и Футуна. Банкнота номиналом в 500 единиц показывает людей, флору и фауну островов. В частности, на лицевой стороне изображены Рыбацкая шхуна и портрет рыбака. На обратной стороне — местный житель на фоне скалы и морского берега.
Национальной денежной единицей Коста-Рики является колон, названный в честь Христофора Колумба, имя которого на испанском звучит как Кристобаль Колон. На купюре номиналом в две тысячи изображен коралловый риф, акула и морские звезды.
Одна из самых ярких валют мира. На ее купюрах изображен национальный цветок — гибискус.
Почетную 7 строку заняла валюта Танзании — шиллинг. На банкноте номиналом в 5 000 шиллингов изображен черный носорог и золотой рудник Geita.
Индонезийская рупия заняла 8 строчку рейтинга. На лицевой стороне купюры номиналом в 10 000 изображен портрет султана Бадаруддина II. На обратной стороне показаны традиционные дома в городе Палембанг.
На этой купюре нарисованы дети, играющие в хоккей, и приведены строки из рассказа Роха Каррира: «В моем детстве зимы были длинные, длинные. Тогда мы жили в трех местах — школе, церкви и на катке. И только на катке у нас была настоящая жизнь».
Самой красивой банкнотой валюты Катара является 1 риал. На лицевой стороне изображен Герб Эмирата Катар, на обратной — некоторые птицы страны: хохлатый жаворонок, золотистая щурка и монгольский зуёк.
Валюта Египта имеет непривычний облик. Все банкноты египетского фунта двуязычны. На лицевой стороне номинал указан восточно-арабскими цифрами, текст на арабском, и изображен какой-нибудь шедевр мусульманского архитектурного зодчества. На обратной стороне обязательно английский перевод текста, привычные нам европейские цифры и изображение какого-либо памятника древнего Египета.
Все банкноты валюты ОАЭ оснащены водяным знаком в виде изображения сокола. Банкнота в 100 дирхам также демонстрирует Всемирный торговый центр в Дубае.
На лицевой стороне банкноты номиналом в 1 багамский доллар изображен портрет Сера Линдена Пиндлинга. На обратной стороне не стали использовать популярные темы животных и растений, а вместо этого разместили изображение оркестра Королевской полиции Багамских островов.
Лемпира была введена в 1931 году и названа в честь правителя 16-го века, который возглавил сопротивление против испанских конкистадоров.
На последнем — 15-м месте рейтинга — официальная валюта Нигерии — найра. На купюре в пять единиц изображены местные племена.
Источник: PSM7.COM