У кого самые красивые деньги Обзор интересных банкнот со всего мира.

Издание psm7.com предлагает вам подборку самых красивых банкнот мира, составленную авторитетным британским изданием The Telegraph.

1. 10 000 казахстанских тенге

На купюре номиналом в 10 000 тенге 2003 года видна не только великолепная панорама заснеженных вершин Тянь-Шаня, но и редчайший представитель горной фауны региона — снежный барс.

2. Южноафриканский ранд

На сегодняшних банкнотах ЮАР изображена так называемая «большая пятерка» животных Африканского континента: на лицевой стороне банкноты достоинством в 10 рандов – голова белого носорога, 20 рандов – африканский слон, 50 рандов – голова льва, 100 рандов – буйвол, 200 рандов – леопард. Обратная сторона банкнот украшена изображением природных и промышленных ландшафтов.

3. 5 новозеландских долларов

С 1999 года для изготовления банкнот валюты Новой Зеландии используется специальный тонкий пластик. 5-долларовая купюра — самая красивая купюра Новой Зеландии и одна из самых красивых купюр в мире. Главная действующая фигура — новозеландец сэр Эдмунд Хилари. Он был первым альпинистом, покорившим самую высокую гору в мире — Эверест. На обратной стороне этой банкноты изображен желтоглазый пингвин — один из самых редких пингвинов в мире.

4. 500 Французских тихоокеанских франков

Французский тихоокеанский франк является национальной денежной единицей заморских владений Франции, в которые входят Новая Каледония, Французская Полинезия, а также Уоллис и Футуна. Банкнота номиналом в 500 единиц показывает людей, флору и фауну островов. В частности, на лицевой стороне изображены Рыбацкая шхуна и портрет рыбака. На обратной стороне — местный житель на фоне скалы и морского берега.

5. 2 000 костариканских колонов

Национальной денежной единицей Коста-Рики является колон, названный в честь Христофора Колумба, имя которого на испанском звучит как Кристобаль Колон. На купюре номиналом в две тысячи изображен коралловый риф, акула и морские звезды.

6. Малазийский ринггит

Одна из самых ярких валют мира. На ее купюрах изображен национальный цветок — гибискус.

7. 5 000 танзанийских шиллингов

Почетную 7 строку заняла валюта Танзании — шиллинг. На банкноте номиналом в 5 000 шиллингов изображен черный носорог и золотой рудник Geita.

8. 10000 индонезийских рупий

Индонезийская рупия заняла 8 строчку рейтинга. На лицевой стороне купюры номиналом в 10 000 изображен портрет султана Бадаруддина II. На обратной стороне показаны традиционные дома в городе Палембанг.

9. 5 канадских долларов

На этой купюре нарисованы дети, играющие в хоккей, и приведены строки из рассказа Роха Каррира: «В моем детстве зимы были длинные, длинные. Тогда мы жили в трех местах — школе, церкви и на катке. И только на катке у нас была настоящая жизнь».

10. Катарский риал

Самой красивой банкнотой валюты Катара является 1 риал. На лицевой стороне изображен Герб Эмирата Катар, на обратной — некоторые птицы страны: хохлатый жаворонок, золотистая щурка и монгольский зуёк.

11. Египетский фунт

Валюта Египта имеет непривычний облик. Все банкноты египетского фунта двуязычны. На лицевой стороне номинал указан восточно-арабскими цифрами, текст на арабском, и изображен какой-нибудь шедевр мусульманского архитектурного зодчества. На обратной стороне обязательно английский перевод текста, привычные нам европейские цифры и изображение какого-либо памятника древнего Египета.

12. 100 дирхам ОАЭ

Все банкноты валюты ОАЭ оснащены водяным знаком в виде изображения сокола. Банкнота в 100 дирхам также демонстрирует Всемирный торговый центр в Дубае.

13. 1 багамский доллар

На лицевой стороне банкноты номиналом в 1 багамский доллар изображен портрет Сера Линдена Пиндлинга. На обратной стороне не стали использовать популярные темы животных и растений, а вместо этого разместили изображение оркестра Королевской полиции Багамских островов.

14. 1 гондурасская лемпира

Лемпира была введена в 1931 году и названа в честь правителя 16-го века, который возглавил сопротивление против испанских конкистадоров.

15. Нигерийская найра

На последнем — 15-м месте рейтинга — официальная валюта Нигерии — найра. На купюре в пять единиц изображены местные племена.

Источник: PSM7.COM