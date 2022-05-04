Самые необычные рецепты пиццы Тяжело найти человека, который бы не любил пиццу. Традиционный итальянский вариант, бывший популярным среди жителей средиземноморского побережья не одно столетие, представлял собой пышную лепешку с хрустящей корочкой, соусом из оливкового масла, чеснока и базилика, и начинкой из молодой моцареллы и томатов. Разойдясь по миру, классический рецепт приобрел существенные изменения.

Пицца по-английски

Деловитые англичане предпочитают, чтобы пища была сытной, вкусной, а уж затем аппетитно выглядящей. Такое отношение сказалось и на местной разновидности итальянской закуски. Основными ингредиентами их лакомства являются: помидоры, картофель, сосиски, бекон, бобы и яйца. Создается впечатление, что практичные англичане просто перенесли свой традиционный завтрак на хрустящую хлебную лепешку, сделав его ещё вкуснее.

Тарт Фламбе

Родина высокой кухни, романтичная Франция не могла не внести изменения в собственную рецептуру итальянского кушанья. Наиболее популярным вариантом в этой стране стал открытый пирог из Эльзаса с поэтичным названием «Тарт Фламбе». Само название блюда говорит, что оно готовится на открытом огне. Румяный корж, запеченный в дровяной печи, с начинкой из творожного сыра, бекона и красного лука, и политый сливочным соусом, не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Пицца с кокосом

Если сочетание курицы и ананаса стало довольно привычным в начинках для разных вариантов открытого пирога, то наличие кокоса в блюде жителям нашего региона может показаться странным. А вот для костариканцев необычный ингредиент является обычной и весьма любимой составляющей традиционной итальянской закуски наравне с питательными креветками.

По-русски

Необычными для жителей других стран могут показаться русские вариации итальянского пирога, где первую скрипку во вкусе играют рыбные ингредиенты. При приготовлении закуски по-русски может использоваться свежевыловленная, копченая или консервированная рыба. Особенно популярными считаются открытые пироги с сардинами, скумбрией лососем или красной икрой в компании с репчатым луком, томатной заправкой и зеленью петрушки.

Окономияки

Умение японцев готовить морепродукты – общеизвестный факт. Обычными составляющими японской пиццы выступают угорь, водоросли нори, креветки и другие дары моря. Но особое место занимает традиционная японская закуска окономияки, выглядящая, как слоеный салат из лепешки, капусты, свинины, макаронов, кальмаров, укрытый сверху немного странным омлетом и политый соусом окономияки.

Lachmacun

В Турции и Армении популярным считается собственный вариант закуски, состоящий из коржа с выложенными на нем хлебными корками, мясным фаршем, щедро приправленным специями, нарезанными овощами, присыпанными большим количеством зелени.

В любом уголке мира обязательно окажется свой особенный рецепт пиццы, который будут любить местные жители, а может быть, полюбите и вы.

Источник: smilepizza.com.ua