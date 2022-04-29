Для порівняння, за переписом 2001 року, населення України на 17% складалося з етнічних росіян. Після російської окупації Криму та частини східних областей України кількість респондентів, які ідентифікували себе як росіяни, зменшилася до 11% і продовжила поступово скорочуватися.
Станом на квітень 2022 року кількість етнічних росіян в Україні зменшилася до історичного мінімуму.
80% учасників опитування вважають українську мову рідною (але говорять вдома нею тільки 51%). Цей показник демонструє постійну тенденцію до зростання. Російську мову рідною вважають 16% респондентів, хоча ще десять років тому таких було 42%.
Опитування проводилося 27 квітня в усіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка становила 1000 респондентів, опитування проводилось у вигляді телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 3,1%.
Джерело: LIGA.net