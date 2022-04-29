В Україні залишилося лише 5% етнічних росіян. 80% назвали рідною українську мову Лише 5% мешканців України вважають себе росіянами за національністю, свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг. Це рекордно низький показник за весь час проведення подібних досліджень.

Для порівняння, за переписом 2001 року, населення України на 17% складалося з етнічних росіян. Після російської окупації Криму та частини східних областей України кількість респондентів, які ідентифікували себе як росіяни, зменшилася до 11% і продовжила поступово скорочуватися.

Станом на квітень 2022 року кількість етнічних росіян в Україні зменшилася до історичного мінімуму.

92% опитаних вважають себе українцями за національністю.

80% учасників опитування вважають українську мову рідною (але говорять вдома нею тільки 51%). Цей показник демонструє постійну тенденцію до зростання. Російську мову рідною вважають 16% респондентів, хоча ще десять років тому таких було 42%.

Опитування проводилося 27 квітня в усіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка становила 1000 респондентів, опитування проводилось у вигляді телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 3,1%.

Джерело: LIGA.net