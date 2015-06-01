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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:3957

Найзаможніші українці передали на допомогу ЗСУ та гуманітарку близько 120 млн доларів

Чотирнадцять найзаможніших українців разом передали на допомогу Збройним Силам України та гуманітарні цілі близько 120 млн доларів. Такі дані зібрав український Forbes.

Своїм проєктом Forbes хоче показати приклад великого бізнесу і "надихнути всіх українців на підтримку країни", пише Рубрика

Найбільше коштів передав найзаможніший українець Рінат Ахметов (холинг СКМ: ДТЕК, Метінвест) – 72 млн доларів, а також 30 млн доларів податків авансом. Кошти спрямували на гуманітарну допомогу, підтримку ЗСУ і ТРО; допомогу переселенцям, безкоштовну електроенергію для медиків та військових та співфінансування іномовлення FreeДом.
Віктор (холдинг Interpipe Group) та Олена Пінчук разом спрямували 16,7 млн, а також 3,5 млн дол, зібраних через Ukraine Relief Fund. На ці суми були закуплені броньована техніка (автівки), амуніція, засоби зв'язку, прилади розвідувальної діяльності та інші, необхідні ЗСУ і ТРО, позиції. Крім того, гроші пішли на медицину – закуповували броньовані швидкі, турнікети, кровозупинні засоби тощо.

Близько 12 млн доларів спрямував власник МХП Юрій Косюк. На середину квітня компанія направила 10 600 тонн благодійної продукції: військовим, мешканцям міст, де йдуть бойові дії, лікарням і т.д. – це приблизно 180 вагонів курятини.

Власники найбільшої мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр та Галина Гереги на кінець березня передали на потреби ЗСУ і ТрО 10 млн доларів, а також 30 млн доларів податків авансом. Крім того, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що Галина Герега запропонувала владі Харкова приходити в гіпермаркети і брати все, що треба для міста. Місто скористалося пропозицією, у якому обсягу – невідомо.

На гуманітарну допомогу, спецрахунок НБУ, підтримку ТрО та облаштування бомбосховищ холдинг Group DF у власності Дмитра Фірташа витратила 9,7 млн доларів

Разом засновники холдингу Techiia Олег Крот и Юрій Лазебніков передали 7,9 млн доларів. Компанія, що спеціалізується на кіберспорті та блокчейн-рішеннях, купувала обладнання для ЗСУ та гуманітарну допомогу.

Бізнес-партнер Ахметова Вадим Новинський виділив зі свого благодійного фонду та бізнесів Smart Holding 7 млн дол. Кошти пішли на закупівлю швидких й медичного обладнання. Сам бізнесмен до 2011 року був громадянином Росії (зараз України).

Основний власник компанії Ferrexpo (Полтавський ГЗК) Костянтин Жеваго передав на гуманітарні потреби 6,3 млн доларів і понад 30 млн доларів податків авансом. Компанія витратила 12,5 млн дол на гуманітарні потреби, але Жеваго "зараховано" суму згідно його частки в компанії.

Співзасновник АТБ Геннадій Буткевич особисто, від імені благодійного фонду та від імені компанії пожертвував сукупно 5,7 млн доларів. Цими коштами він допомагає військовим, дітям у "Охматдиті" та тисячам українців, що отримають гуманітарку від АТБ. А також віддав свій особистий броньований Lexus.

Українська продуктова компанія MacPaw Олександра Косована з повномасштабною війною в Україні почала працювати в напрямку тактичної медицини, і витратила 5 млн доларів на підтримку ЗСУ та українців, передусім – медичних комплектуючих.

Близько 3,3 млн доларів передав на закупівлю 17 машин швидкої допомоги Олександр Ярославський, власник DCH. Повний обсяг допомоги невідомий, підприємець не відповів на запит журналістів.

У пресслужбі групи TAC, яка належить Сергієві Тігіпку, лаконічно прокоментували, що на допомогу було витрачено понад 100 млн грн.

Понад 2,3 млн доларів пожертвував український підприємець, засновник аерокосмічної компанії Noosphere Макс Поляков. Він відмовляється публічно розповідати про свою допомогу, але відомо про передачу 1,3 млн доларів фонду Сергія Притули, а також 1 млн доларів благодійному фонду "ТАПС". Водночас співрозмовник з оточення Полякова каже, що вже виділено набагато більше зазначених сум, а публічно про них не каже, бо "не хоче піаритись на війні".

Також відомо, що активно допомагають українцям та/або ЗСУ: Петро Порошенко, Степан Черновецький (1,5 млн дол), Андрій Ставніцер, Єгор Гребенніков, Артур Гранц, Томаш Фіала, Євген Черняк (1,3 млн дол), Борис Ложкін, Владислав Чечоткін, Андрій Веревський, Гліб та Катерина Загорій, Костянтин Стеценко та Макар Пасенюк, Всеволод Кожемяко, Вячеслав Клімов та сотні інших. Вони не увійшли до переліку, бо не надали інформацію про свою допомогу, або передана сума коштів менша за 2 млн доларів.

Экономика Forbes Допомога ЗСУ
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