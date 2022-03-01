В яких країнах українці шукали прихисток на час війни Vodafone Ukraine створило аналітику, на основі якої можна побачити, до яких країн переїхали українці, щоб захиститися від війни.

Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на повідомлення директора з продажів й абонентського обслуговування Vodafone Ukraine Євгена Булаха у Фейсбуці.

Спеціалісти з дата-аналітики Vodafone аналізували переміщення українських громадян до інших країн під час війни. Фахівці опублікували топ-15 країн за кількістю українців, які змушені були захищатися там під час війни: 1. Польща (27,7%) 2. Чехія (11,5%) 3. Угорщина (7,31%) 4. Німеччина (6,44%) 5. Румунія (5,9%) 6. Молдова (5,9%) 7 Словаччина (3,2%) 8. Італія (2,5%) 9. Туреччина (2,1%) 10. Єгипет (1,8%) 11. Франція (1,7%) 12. Іспанія (1,6%) 13. Австрія (1%) 14. ОАЕ (1%) 15. Нідерланди (0,9%) 19,45% серед українців виїхали до інших країн, які не набрали більше 1%. Повідомляється, що рейтинг був складений на основі аналізу кількості українських клієнтів Vodafone, які виїхали з території України за час війни.