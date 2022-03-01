Нова шахрайська схема: довідки чоловікам для перетину кордону

Особи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті, в яких пропонували гарантований виїзд за кордон. За довідки жертви платили шахраям іноді чотиризначні суми у валюті.
Зі свого боку Держприкордонслужба України гарантує 100-відсоткове виявлення підроблених документів.
Усіх порушників з підробленими довідками передали в Нацполіцію, де вирішується питання щодо початку досудових розслідувань за використання підроблених документів (ст. 358 ККУ) та ухиляння від призову під час мобілізації (ст. 336 ККУ).
Цими днями в мережі розповсюджується нове фейкове повідомлення про те, що якщо у абонента закінчились кошти на рахунку, його можна...