Нова шахрайська схема: довідки чоловікам для перетину кордону Лише у минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років.

Особи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті, в яких пропонували гарантований виїзд за кордон. За довідки жертви платили шахраям іноді чотиризначні суми у валюті.

Зі свого боку Держприкордонслужба України гарантує 100-відсоткове виявлення підроблених документів.

Усіх порушників з підробленими довідками передали в Нацполіцію, де вирішується питання щодо початку досудових розслідувань за використання підроблених документів (ст. 358 ККУ) та ухиляння від призову під час мобілізації (ст. 336 ККУ).