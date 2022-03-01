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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:1391

Нова шахрайська схема: довідки чоловікам для перетину кордону

Лише у минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років.

Особи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті, в яких пропонували гарантований виїзд за кордон. За довідки жертви платили шахраям іноді чотиризначні суми у валюті.

Зі свого боку Держприкордонслужба України гарантує 100-відсоткове виявлення підроблених документів.

Усіх порушників з підробленими довідками передали в Нацполіцію, де вирішується питання щодо початку досудових розслідувань за використання підроблених документів (ст. 358 ККУ) та ухиляння від призову під час мобілізації (ст. 336 ККУ).

Право Довідка Шахрай
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глава Сумской ОГА

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