Франция нанесла серйозный удар по российской экономике Франция в воскресенье, 20 марта, на 25-й день вторжения россии в Украину, заморозила активы Центробанка рф.

Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.



«Мы заморозили активы ЦБ россии на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро. На территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам», — заявил министр.

Отметим, ранее сегодня Австралия приняла решение запретить продавать россии глинозем и алюминиевую руду. Эти материалы используют для производства алюминия, что является важной составляющей для изготовления оружия и боеприпасов.

Источник: Новости Ю