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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:1374

Франция нанесла серйозный удар по российской экономике

Франция в воскресенье, 20 марта, на 25-й день вторжения россии в Украину, заморозила активы Центробанка рф.

Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.

«Мы заморозили активы ЦБ россии на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро. На территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам», — заявил министр.

Отметим, ранее сегодня Австралия приняла решение запретить продавать россии глинозем и алюминиевую руду. Эти материалы используют для производства алюминия, что является важной составляющей для изготовления оружия и боеприпасов.

Источник:  Новости Ю

 

 

 

Экономика Санкции Россия ЕС Центробанк рф
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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