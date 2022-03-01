Білоруські ліки в України під забороною

В Україні більше не можна використовувати та продавати ліки, виробники яких ведуть діяльність у Республіці Білорусь. Про це 20 березня повідомляє пресслужба МОЗ.
За даними відомства, реєстрацію лікарських засобів припинили 19 березня наказом МОЗ №503. При цьому білоруські препарати, які вже ввезли, можна продавати та використовувати в Україні до закінчення їхнього терміну придатності.
"Всі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики — неоригінальні препарати. Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками", — йдеться у повідомленні МОЗ.
З повним списком заборонених білоруських лікарських засобів можна ознайомитись за посиланням.