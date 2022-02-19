Австралія приєдналася до санкцій щодо російських олігархів Австралія ввела санкції щодо 33 російських олігархів, які "отримували пряму вигоду від незаконних дій РФ в Україні з 2014 року".

Про це повідомляє CNN із посиланням на міністра закордонних справ Маріс Пейн.

Під санкції потрапили власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лебедєв, голова Ростеха Сергій Чемезов, голова "Транснафти" Микола Токарєв, голова банку ВЕБ.РФ Ігор Шувалов та голова Російський фонд прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Багато хто з цих олігархів отримував пряму вигоду від незаконних дій Кремля в Україні з 2014 року, - йдеться у повідомленні.

Австралія приєдналася до США, Великобританії, Канади, Європейського Союзу та Нової Зеландії у запровадженні санкції щодо російських олігархів, наближених до Путіна.

Джерело: socportal.info