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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:02119

Украинцев пугают фейками об ограничении на снятие денег с банковских карт

Украинцев взбудоражило известие о том, что крупнейшие банки Украины - Приватбанк, Ощадбанк и monobank - намереваются установить ограничение на снятие денег с банковских карт.

Якобы — это может произойти в случае начала полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Такие слухи – абсолютный фейк, не имеющий под собой никакой почвы, заверили в НАБУ (Независимой ассоциации банков Украины). Об этом НАБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Поводом к реакции НАБУ стало сообщение, которое "разгоняют" по Сети, что якобы крупнейшие банки Украины - ПриватБанк, Ощадбанк и monobank - испытывали в тестовом режиме ограничение снятие денег с карт украинцев. В этом сообщении также говорится, что все это делается с ведома и при участии правительства Украины. Якобы такие ограничения вступят в силу в случае начала военных действий.

"В случае вторжения агрессора будет введен лимит на снятие денежных средств. Часть денежных средств граждан будет взята в качестве помощи Вооруженным Силам Украины для более эффективного отпора стране-агрессору", - пишут в сообщении, оказавшемся фейковым.

В НАБУ успокоили граждан и заверили, что никакого ограничения на снятие денег с банковских карт не планируется. А это и другие сообщения, которые еще могут появиться на волне слухов о возможной войне – не более чем фейк. Это может быть либо провокация, которая направлена на подрыв банковской системы Украины, либо "утка", придуманная мошенниками для того, чтобы проще было вводить в заблуждение доверчивых граждан.

"Ограничений на снятие денежных средств со стороны банков — не планируется. Очевидно, это — провокация или обычное мошенничество. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны", - заверили в Независимой ассоциации банков Украины, пишет today.ua.

Право Ограничение на снятие налички Фейк
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