Верховная Рада установила народным депутатам размер должностных окладов За соответствующее постановление «О реализации отдельных положений Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» (№7062) проголосовали 305 парламентариев, сообщает «Укринформ».

Так, документом предусматривается, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа – члена парламентского комитета в размере 10 прожиточных минимумов (в 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января – 2393 грн – ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года и надбавки к должностному окладу в размере, действовавшем на 1 января 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 апреля 2016 года № 304 «Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которые не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе».

Отмечается, что должностной оклад первого заместителя, заместителя председателя комитета Верховной Рады, секретаря комитета, а также первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции или группы, председателя подкомитета комитета устанавливается на 3% выше должностного оклада народного депутата – члена комитета.

В то же время глава комитета, председатель депутатской фракции или группы будут получать на 5% больше, заместитель Председателя Верховной Рады – на 10%, первый заместитель Председателя ВР – на 15%, Председатель ВР – на 20%.

Кроме того, в пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете на соответствующий год, по решению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы статуса народных депутатов, Аппарат ВР осуществляет парламентарию надбавки и доплаты к должностному окладу, предусмотренные частями первой, третьей статьи 33 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и пунктом первым этого постановления.

Источник: ua.news