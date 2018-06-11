Кто из нардепов находится за пределами Украины По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствовали 23 народных депутатов.

Кто из депутатов уехал, когда и в какую страну, сообщает Украинская правда:

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания); Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия); Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия); Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция); Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль); Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия); Устинова Александра (Голос), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия); Железняк Ярослав (Голос), 12 февраля отправился в Париж (Франция); Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша); Алексейчук Александр (Слуга народа), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ); Аллахвердиева Ирина (Слуга народа), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ); Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия); Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция); Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ); Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция); Кривошеев Игорь (Слуга народа), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания); Нагорняк Сергей (Слуга народа), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария); Пивоваров Евгений (Слуга народа), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ); Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия); Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция); Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

Утверждается, что руководство фракции Слуга народа попросило всех своих депутатов вернуться в Украину. В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.

Накануне сообщалось о 37 нардепах, которые находятся за пределами Украины. 12 февраля Офис президента попросил всех находящихся за рубежом депутатов от партии Слуга народа вернуться в страну до ночи 14 февраля.