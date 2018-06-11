Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:5376

Кто из нардепов находится за пределами Украины

По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствовали 23 народных депутатов.

Кто из депутатов уехал, когда и в какую страну, сообщает Украинская правда:

  1. Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);

  2. Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);

  3. Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);

  4. Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);

  5. Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);

  6. Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);

  7. Устинова Александра (Голос), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);

  8. Железняк Ярослав (Голос), 12 февраля отправился в Париж (Франция);

  9. Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);

  10. Алексейчук Александр (Слуга народа), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);

  11. Аллахвердиева Ирина (Слуга народа), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);

  12. Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);

  13. Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);

  14. Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);

  15. Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);

  16. Кривошеев Игорь (Слуга народа), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);

  17. Нагорняк Сергей (Слуга народа), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);

  18. Пивоваров Евгений (Слуга народа), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);

  19. Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);

  20. Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);

  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);

  22. Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);

  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

Утверждается, что руководство фракции Слуга народа попросило всех своих депутатов вернуться в Украину. В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.

Накануне сообщалось о 37 нардепах, которые находятся за пределами Украины. 12 февраля Офис президента попросил всех находящихся за рубежом депутатов от партии Слуга народа вернуться в страну до ночи 14 февраля. 

Политика Военная угроза Депутаты
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля
08.11.2019 16:36

В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля

Сегодня, 8 ноября, в Сумском доме советов прошел турнир по шашкам и шахматам памяти замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля....

В Сумах пройдет шахматно-шашечный турнир среди депутатов
07.11.2019 15:06

В Сумах пройдет шахматно-шашечный турнир среди депутатов

Завтра, 8 ноября, в холлах первого и второго этажа Дома советов состоится турнир по шашкам и шахматам среди депутатов всех...

В Сумах соревновались депутаты
17.05.2019 06:55

В Сумах соревновались депутаты

15-16 мая в Сумах состоялась спартакиада среди депутатов Сумской области....

На Сумщине осудили двух депутатов
07.11.2018 09:59

На Сумщине осудили двух депутатов

Двух депутатов сельского совета привлекли к ответственности за несвоевременное представление ежегодной декларации....

Сумские депутаты взяли серебро всеукраинской спартакиады
11.06.2018 11:13

Сумские депутаты взяли серебро всеукраинской спартакиады

4-9 июня в Черноморске (Одесская область) прошла Всеукраинская спартакиада среди народных депутатов Верховной рады Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 794 человек
Сегодня 08:47
На Сумщине ожидается потепление
Сегодня 16:42
В центре Сум во время стройки ТРЦ произошел самозахват 10 соток земли
Сегодня 16:13
В Путивле старушку ограбил фейковый электрик
Сегодня 15:55
У конотопському музеї «оживили» художні роботи
Сегодня 15:51
На Сумщине во время пожара пожарные спасли человека, еще 2 - эвакуировали (видео)
Сегодня 15:15
Сумчанка стала призеркою конкурсу «Вікі любить пам’ятки»
Сегодня 14:46
Сумские гимнастки отличились в Белой Церкви
Сегодня 13:51
Ахтырские полицейские изъяли у мужчины пакет конопли
Сегодня 13:13
Сумщина не приняла участие в кубке Украины по легкой атлетике, но медаль есть
Сегодня 13:00
Рецидивисту, пытавшемуся сбежать из Ахтырского суда, накинули 5 лет лишения свободы
Сегодня 12:20
Як завтра у Сумах відзначать День єднання?
Сегодня 12:14
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині «Європейська Солідарність» закликала до єдності
Сегодня 14:38
Выбираем насос для бассейна правильно
Сегодня 11:37
Особливості проведення ЗНО на Сумщині у 2022 році
Вчера 21:08
«Найкращий друг для ворога – це паніка в нашій країні», – нардеп Михайло Ананченко
Вчера 20:38
Где можно без риска и по прибыльной цене продать token Livepeer?
Вчера 18:10
Как правильно выбрать освещение для грузовых авто и прицепов ®
Вчера 12:37
Преимущества стандартной программы КАСКО
12.02.2022 17:22
Сумской водоканал объяснил, что такое абонплата
11.02.2022 11:19
Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
10.02.2022 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
10.02.2022 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.