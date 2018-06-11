Кто из нардепов находится за пределами Украины

Кто из депутатов уехал, когда и в какую страну, сообщает Украинская правда:
Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
Устинова Александра (Голос), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
Железняк Ярослав (Голос), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
Алексейчук Александр (Слуга народа), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Аллахвердиева Ирина (Слуга народа), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
Кривошеев Игорь (Слуга народа), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Нагорняк Сергей (Слуга народа), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Пивоваров Евгений (Слуга народа), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.
Утверждается, что руководство фракции Слуга народа попросило всех своих депутатов вернуться в Украину. В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.
Накануне сообщалось о 37 нардепах, которые находятся за пределами Украины. 12 февраля Офис президента попросил всех находящихся за рубежом депутатов от партии Слуга народа вернуться в страну до ночи 14 февраля.
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