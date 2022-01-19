Год Синего Водяного Тигра: характеристика По китайскому гороскопу 1 февраля 2022 года начинается год Тигра.

Его стихией является Вода, поэтому хозяина еще называют Синим – Голубым или Черным – тут уж кому как больше нравится. Продлится он чуть меньше двенадцати месяцев и закончится 23 января 2023 года, уступив место году Кота.

Нас ожидает во многом непростое, но интересное и увлекательное время, полное событий, имеющих серьезную перспективу – как в профессиональной, так и в личной сфере. Так каким же будет год Синего Водяного Тигра?

Две стихии Синего Водяного Тигра

Несмотря на то, что определяющей стихией года является Вода, на нас будет оказывать влияние и вторая – стихия Дерева. И именно этот факт дает астрологам надежду на то, что наступающий год будет добрее к людям, чем предыдущие два. Дело в том, что в природе вода питает дерево, не позволяя ему погибнуть, дерево же, в свою очередь, вырабатывает кислород и превращает воздух во влагу, собирающуюся в облака и проливающуюся на землю дождем – таким образом жизнь на Земле продолжается.

Характеристика Синего Водяного Тигра

Главными – и, пожалуй, лежащими на поверхности – качествами хозяина наступающего года являются красота (с этим вряд ли кто-то станет спорить) и благородство: он не позволяет себе непорядочных поступков, не мелочится и обожает широкие – царственные – жесты, предпочитая отдать свое, нежели прихватить чужое – это не совпадает с его понятием о собственном достоинстве. У Тигра аристократические манеры, которые выделяют его на фоне представителей других знаков китайского гороскопа.

В отношениях хозяин года чувственен и страстен, любит путешествия и приключения, не боится жизненных и профессиональных авантюр, но при этом не бросается в них как в омут с головой, а старается просчитывать все последствия поступков, которые он считает безрассудными. Представители этого знака любят совершать благородные поступки, узнав о которых, окружающие неизменно приходят в восторг: в прежние века они пели серенады под окном возлюбленных и устраивали рыцарские турниры и дуэли в их честь, а в наше время признаются в любви в самых романтичных местах планеты (или страны – так удобнее в период пандемии) и дарят "миллион алых роз" в любом эквиваленте.

Впрочем, все вышесказанное не означает, что у Тигра нет недостатков. К ним прежде всего следует отнести непредсказуемость хозяина года: никто – включая зачастую их самих – не знает, что они скажут или предпримут в следующий момент. Именно такая внезапность и неожиданность поведения позволяет им сбить с толку противников или конкурентов и достичь цели, которую они перед собой ставят. На вид Тигру также можно поставить его вспыльчивость, которую он в критические ситуации не может – да и не хочет сдерживать, и связанную с ней агрессивность, от которой могут страдать окружающие. Правда, надо признать, что последнее качество хозяин года никогда не проявляет на пустом месте – он "показывает клыки", только если его всерьез разозлят.

Так каким же будет для нас наступающий год?

Работа и успех в год Синего Водяного Тигра

В год Тигра большинство из нас наконец-то всерьез осознает тот факт, то мир за последнее время кардинально изменялся, поэтому успех будет ждать преимущественно тех, кто готов приспосабливаться к новым условиям работы. Вполне возможно, что придется искать новые точки приложения для своих сил или способностей, изменив – а то и вовсе сменив – род деятельности. Пристальное внимание Тигр рекомендует обратить на свое хобби, особенно если оно связано с ручным трудом и творчеством – в новом мире такие изделия будут цениться очень высоко.

Личная жизнь в год Синего Водяного Тигра

Тигр, вопреки общепринятому мнению, вовсе не является одиночкой: он высоко ценит семью и предпочитает связанные с ней ценности всем остальным. В наступающем году могут встретить свою вторую половинку даже те, кто уже отчаялся это сделать. Более того, отношения, начавшиеся в это время, окажутся на редкость удачными и будут длиться всю жизнь – к тем, кто заключит брак в год Тигра, вполне можно применить сказочную формулу: "они жили долго и счастливо". Кстати, в этом смысле хозяин года как сторонник решительных действий рекомендует не ждать, когда любимый человек наконец-то настроится на признание или предложения руки и сердца, а делать их самим даже представительница прекрасного пола. Они с удивлением обнаружат, что объект их симпатий только этого и ждал.

Впрочем, наступающий год также может оказаться богатым на разводы и расставания. Дело в том, что хозяин года не терпит лжи и обмана, поэтому будет подталкивать к разрушению те браки и отношения, которые давно уже изжили себя и держатся, что называется, на честном слове.

Здоровье в год Синего Водяного Тигра

В плане здоровья Тигр настоятельно советует применять превентивные меры – прежде всего физкультуру и спорт, тогда самочувствие будет стабильно удовлетворительным. Свою роль также сослужат правильное питание, закаливание, прогулки на свежем воздухе и укрепление иммунитета. Если же все-таки организм подаст "сигналы бедствия", хозяин года настоятельно потребует к ним максимум внимания: Тигр справедливо считает, что чем раньше начать лечение, тем быстрее удастся изгнать болезнь.

Источник: ТСН