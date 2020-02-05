Календарь февраля 2022 года В феврале 2022 года 28 календарных дней. Из них 20 рабочие, 8 – выходные. Выходными будут: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 числа февраля.

Праздники февраля 2022 года: 1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета 2 февраля - День сурка 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 6 февраля - Международный день бармена 9 февраля - Международный день стоматолога 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией 11 февраля - Всемирный день больного 13 февраля - Всемирный день радио 14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств 17 февраля - День спонтанного проявления доброты 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 21 февраля - Международный день родного языка 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ 28 февраля - начало Масленицы.