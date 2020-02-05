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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь февраля 2022 года

В феврале 2022 года 28 календарных дней. Из них 20 рабочие, 8 – выходные. Выходными будут: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 числа февраля.

Праздники февраля 2022 года:

1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией

11 февраля - Всемирный день больного

13 февраля - Всемирный день радио

14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ

28 февраля - начало Масленицы.

Общество День Святого Валентина Лень сурка Праздники в феврале
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