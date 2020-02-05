Календарь февраля 2022 года

Праздники февраля 2022 года:
1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета
2 февраля - День сурка
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
6 февраля - Международный день бармена
9 февраля - Международный день стоматолога
10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
11 февраля - Всемирный день больного
13 февраля - Всемирный день радио
14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика
15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
21 февраля - Международный день родного языка
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
28 февраля - начало Масленицы.
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