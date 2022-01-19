Сколько получат украинские спортсмены за олимпийские медали Призовые для "сине-желтых" остаются неизменными уже семь лет.

Стало известно, какие призовые из украинского бюджета предусмотрены для спортсменов за медали на Олимпийских играх 2022 года, сообщает ТСН.

Сборная Украины на Играх в Пекине состоит из 45 спортсменов, которые соревнуются по 12 дисциплинам.

По сравнению с Олимпиадой 2020, состоявшейся в Токио, сумма призовых осталась неизменной. За выигранную золотую награду спортсмен получит 125 тысяч долларов. Такую же сумму получали и на двух последних зимних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах.

Призовые для украинцев за выигранные медали на Олимпиаде-2022:

Золото – 125 тысяч долларов (3.5 млн грн)

Серебро – 80 тысяч долларов (2.2 млн грн)

Бронза – 55 тысяч долларов (1.5 млн грн).