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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:5855

Сколько получат украинские спортсмены за олимпийские медали

Призовые для "сине-желтых" остаются неизменными уже семь лет.

Стало известно, какие призовые из украинского бюджета предусмотрены для спортсменов за медали на Олимпийских играх 2022 года, сообщает ТСН.

Сборная Украины на Играх в Пекине состоит из 45 спортсменов, которые соревнуются по 12 дисциплинам.

По сравнению с Олимпиадой 2020, состоявшейся в Токио, сумма призовых осталась неизменной. За выигранную золотую награду спортсмен получит 125 тысяч долларов. Такую же сумму получали и на двух последних зимних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах.

Призовые для украинцев за выигранные медали на Олимпиаде-2022:

Золото – 125 тысяч долларов (3.5 млн грн)

Серебро – 80 тысяч долларов (2.2 млн грн)

Бронза – 55 тысяч долларов (1.5 млн грн).

Спорт Олимпиада - 2022 Олимпийские медали Призовой фонд
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