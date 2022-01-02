Гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака Неделю можно охарактеризировать, как очень творческую и результативную, происходящие события способствуют обретению вдохновения, решению застоявшихся проблем. Атмосфера наполнена романтикой и любовью, много общения, приятных встреч.

ОВЕН

Слишком энергичное и импульсивное поведение, может способствовать возникновению конфликтных ситуаций с партнерами. Контролируйте свои действия и тогда вы многое сделаете в течение недели, решите задачи, которые долго тяготили, препятствовали достижению целей. В личных отношениях все развивается стремительно, но важно помнить о том, что один неверный шаг или слово, могут отбросить вас в исходную точку. Избыток энергии можно с пользой высвобождать в спортзале, занимаясь физическими упражнениями, активным отдыхом.

ТЕЛЕЦ

В профессиональной сфере удается достичь впечатляющих результатов, продвинуться вверх по карьерной лестнице, получить признание. Удивительным образом удается сочетать несколько направлений, работу по совместительству и получать желаемые результаты. Благополучные дни для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы решить многие производственные и деловые проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Период творческой активности, эффективной интеллектуальной деятельности, применения знаний на практике. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, помогут найти оптимальное решение в любой спорной или трудноразрешимой ситуации.

Воспользуйтесь этим периодом для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Хороший период для участия в брифингах, конференциях, для серьезных разговоров.

РАК

Вы сможете договориться с начальством, решить материальные проблемы, получить дополнительные ресурсы для продвижения своих интересов. Начинается период трансформации вашей финансовой сферы, поднимается тема ваших приоритетов, ценностей и собственной значимости. Вы освобождаетесь от мрачных мыслей, прошлое больше не мешает вам планировать и строить свою жизнь так, как вам нравится. То, что раньше скрывалось от вас или было недоступно, теперь становится явным и понятным, помогает сделать нужные выводы.

ЛЕВ

Активная социальная жизнь, укрепление дружеских связей, новые знакомства, встречи с единомышленниками, делают вашу жизнь яркой, интересной, удовлетворяющей вас по всем направлениям. Удачно сложатся командировки, посещение официальных инстанций, финансовых учреждений. Вы ощущаете легкость в выражении ваших чувств и интересов, можете успешно воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи. Появляются новые возможности для запуска проекта или расширения собственного дела.

ДЕВА

Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться. Возможна смена работы или изменения в социальном статусе, поднимаются вопросы ответственности, расширения влияния. В большинстве случаев, вы будете довольны, сможете получить максимум выгоды и пользы из сложившихся обстоятельств. Вы уверенно выглядите, заражаете творческим и деловым азартом, являетесь хорошим примером для младших служащих. Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда.

ВЕСЫ

Период стабилизации, стратегического планирования, создания базы для будущих долгосрочных проектов. Это время исполнения желаний и светлых событий, улучшения ситуаций по всем жизненным сферам. Благополучно завершаются переговоры, сделки купли-продажи, отношения с зарубежными партнерами выходят на новый, более качественный уровень. Появляются новые цели, реализация которых видна в обозримой перспективе. Расширяется горизонт ваших возможностей, вы обретаете новые знакомствами и творческие идеи.

СКОРПИОН

Происходят изменения в социальной сфере, в карьере, начинается период глобальной̆ перестройки вашего мировосприятия и реальности в целом. Хорошее время для внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности. При необходимости можно использовать это время для улучшения отношений с братьями и сестрами, с родственниками, соседями. Также и для подписания контракта, для нахождения компромиссных решений с деловым партнером или супругом. Вы можете с успехом взять на себя роль лидера в семье или в паре на этот период.

СТРЕЛЕЦ

Неделя может принести вам долгожданное путешествие, поездку, предложение поучаствовать в конференции, интересном мероприятии. Возможно, вы давно задумывались о том, чтобы пойти учиться в автошколу, сменить автомобиль или обновить офисную технику – сейчас самое подходящее время этим заняться. Успешно складываются отношения с детьми, с родителями, этот период можно использовать для решения семейных вопросов, имущественных дел. Окружающие люди стремятся контактировать с вами, создавать что-то общее и полезное для всех.

КОЗЕРОГ

Пришло время для новых возможностей и нового жизненного цикла. Открываются дополнительные финансовые возможности, все неприятные ситуации, связанные с денежной сферой, благополучно завершаются. Хорошее время для начала новой карьеры, изменения сферы деятельности, внесения изменений в трудовые взаимоотношения. Подходящий период для усовершенствования профессиональных навыков, начала прохождения курса повышения квалификации. Вы быстро оцениваете ситуацию и принимаете верные решения.

ВОДОЛЕЙ

Благотворно влияют на семейные отношения совместные вечера и пикники, а на любовные отношения - романтические поездки и прогулки. Совместная интеллектуальная деятельность приносит удовольствие. Это хорошее время для реализации в сфере онлайн, продвижения интернет проектов, запуска сайтов. Пришло время для воплощения в реальность всех ваших заветных планов и мечт. Меняется круг вашего общения, коллектив, появляются новые друзья, единомышленника, а также полезные социальные связи. Улучшается ситуация в финансовой сфере.

РЫБЫ

Открываются новые возможности в профессиональной сфере, которые принесут вам профессиональное продвижение. Также, это период достижения результатов за предыдущий период и, соответственно,

построения новых целей, намерений и пересмотра своих убеждений. Натолкнувшись на препятствие, вы можете сначала запаниковать, однако, чтобы ни происходило, не переживайте – Вселенная на вашей стороне. Избегайте двусмысленных ситуаций, сначала думайте, потом действуйте, сдерживайте свои эмоции – и вы увидите, как обстоятельства меняются волшебным образом так, как вам нужно.

Источник: ТСН