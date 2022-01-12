Арнольд Шварценеггер попал в ДТП (ВИДЕО)

21 января в в Лос-Анджелесе американский киноактер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в аварию, сообщает портал TMZ. Внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковую Toyota Prius, также в результате столкновения пострадал соседний Porsche Taycan. Серьезные травмы получила водитель Toyota, ее госпитализировали. Сам Шварценеггер не пострадал, но был обеспокоен состоянием раненой женщиной и выразил желание лично проведать ее в больнице. По предварительным данным, виновником аварии стал актер, поворочавший налево на красный сигнал светофора.
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