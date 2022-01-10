Лайфхак для вашого здоров’я ® ТОП-5 рекомендацій щодо вибору найточнішої медичної діагностики

Лабораторна діагностика — наважливіший фактор у лікуванні та профілактиці захворювань. Але здаючи аналізи, чи завжди ви впевнені в тому, що отримаєте достовірний результат?

Наші рекомендації допоможуть вибрати лабораторію, яка гарантує якість досліджень.

Уточніть, як довго лабораторія працює на ринку.

Це перший наочний показник довіри клієнтів до якості медичної послуги, особливо сьогодні, коли нові діагностичні центри з’являються, як гриби після дощу. Незалежна лабораторія ІНВІТРО працює в Україні вже понад 10 років і на цей час має широку мережу медичних офісів у 31 місті, включаючи Суми.

Дізнайтесь, на якому обладнанні та реагентах проводяться дослідження.

Точність досліджень в ІНВІТРО досягається завдяки інноваційному обладнанню виробництва США, Швейцарії, Німеччини, Японії і т.д. В лабораторії використовуться лише оригінальні сертифіковані реагенти від провідних світових брендів (наприклад, американського Abbott, який останнім часом стал дуже відомим завдяки тестам на COVID-19) — це забезпечує якість медичних аналізів. А перед відправленням пацієнту результати досліджень проходять подвійне — технологічне та медичне — підтвердження, що зводить до мінімуму ризик помилки.

З’ясуйте, як гарантується безпека взяття аналізів.

ІНВІТРО — це поєднання професіоналізму та сучасних медичних стандартів. Кваліфікований персонал бере аналізи швидко та безболісно. Безпечність процедури досягається завдяки використанню вакуумных пробирок. А маркування пробірок індивідуальними штрих-кодами виключає можливість переплутати зразки біоматеріалу.

Поцікавьтесь, як в лабораторії піклуються про пацієнтів.

ІНВІТРО — це комфортні медичні офіси зі зручним графіком роботи та хорошою транспортною розв’язкою.

В ІНВІТРО діє постійна 10%-а знижка для пенсіонерів та вагітних. Лише у відділеннях ІНВІТРО ви можете безкоштовно отримати вакуумну пробірку і для аналізу сечі (в ній дуже зручно везти аналіз в медичний офіс, і таке транспортування дозволить довше зберегти біоматеріал). Та головне — щире бажання допомогти кожному пацієнту, яке ви відчуваєте, як тільки переступаєте поріг медичного офісу ІНВІТРО.

Зверніть увагу на додаткові можливості для вашого здоров’я.

ІНВІТРО — це понад 500 видів загальноклінічних, біохімічних, імунохімічних, мікробіологічних та ПЛР-досліджень з безкоштовною консультацією лікаря за результатами аналізів.

Безпечний та зручний сервіс виклику медичної бригади додому.

Вигідні акційні пропозиції на важливі для вашого здоров’я аналізи. З 16.01.22 по 15.03.22 в ІНВІТРО знижки: на обстеження для профілактики серцево-судинних захворювань — комплекс з 9 аналізів «Перевірка на міцність» можна здати за 850 грн замість 1070, а також комплекс біохімічних досліджень для оцінки загального стану організму «Біохімія крові» — контроль 16 показників за 1100 грн замість 1390.





Як бачимо, мешканцям Сум неважко зробити вибір на користь свого здоров’я — варто лише звернутися до відділень ІНВІТРО, розташованих за адресам: вул. Інтернаціоналістів, 10 та вул. Леваневського, 28.

Детально про послуги та акції дізнавайтесь на сайті www.invitro.ua або за телефоном 0 (800) 302-200.