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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:35100

Тысяча за вакцинацию будет доступна и несовершеннолетним украинцам

Владимир Зеленский поручил Кабмину расширить программу «єПідтримка» на детей и подростков.

Государственная программа «єПідтримка» станет доступна для несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Таким образом, граждане Украины возрастом от 12 до 18 лет вскоре смогут тоже получить выплаты в размере 1000 грн после прохождения полного курса вакцинации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, программой «єПідтримка» уже воспользовалось более 6,7 млн украинцев. На данный момент выплаты осуществляют 8 банков, к ним присоединятся еще 15 финансовых учреждений.

Украинцы больше всего использовали выплаты для покупки книг (35%), походов в кино (29%), ж/д поездок (13%), походов в театры (12%), спортклубы (7,5%) и т.д.

В правительстве также напомнили, что все еще занимаются добавлением возможности покупки лекарств для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Экономика Тісяча за вакцинацию
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