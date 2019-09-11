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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:4289

Великая китайская стена пострадала из-за землетрясения

На севере КНР в уезде Шаньдань (провинция Ганьсу) обрушилось два метра Великой китайской стены.

На севере КНР в уезде Шаньдань (провинция Ганьсу) обрушилось два метра Великой китайской стены.

Причиной этому стало землетрясение магнитудой 6,9, которое произошло в провинции Цинхай в полночь 9 января на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались в малонаселенном районе, потому сильных разрушений и жертв не было. Травмы получили 9 человек.

После землетрясения власти организовали проверку местных культурных памятников, что и позволило обнаружить обрушение. На пострадавшем участке установили защитные опоры. Специалисты обещают быстро закончить ремонт.

Источник: babel.ua

Общество Великая китайская стена КНР
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