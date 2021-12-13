Гороскоп на неделю 10-16 января для всех знаков Зодиака У многих знаков появится чувство спокойствия, надежности, размеренности и умиротворения. Реакция будет несколько замедленной, но это не повредит ни работе, ни отдыху. А вот к концу недели появится излишняя чувственность и ранимость. Захочется погрузиться в свой внутренний мир и отречься от внешних переживаний.

Овен

Овнам на следующей семидневке следует отложить лень и собрать свои силы. Именно так у вас получится достичь поставленной цели сразу в нескольких сферах жизни. В понедельник прислушивайтесь к интуиции – вы сможете быть на удивление проницательными. Коллегам понадобятся ваши советы – не скупитесь на проявление внимания.

Телец

Следующая неделя принесет Тельцам серьезные переживания в личной жизни. Вам следует держать себя в руках, чтобы избежать очередного приступа ярости. Вы же знаете, что ваша агрессия не приведет к любви и взаимопониманию, а вот разрушить надежные многолетние чувства может. В среду ваша интуиция поможет сгладить многие неприятности.

Близнецы

Наступающая неделя принесет какие-то странные ситуации в работе Близнецов, но вы в состоянии их преодолеть. Серьезные разговоры лучше перенести с пятницы на другой день, несмотря на заманчивые и перспективные предложения. Проявляйте терпение – так вы учитесь выдержке и будете за это вознаграждены. Не скупитесь на подарки близким людям.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам испытать свои силы в незнакомом деле, которым вы ранее не занимались – там вас ждет творческий успех. У вас будут возникать интересные идеи – стоит только начать. Не нужно рисковать в понедельник, потому что цель не оправдает средства. А на выходных уделите больше внимания любимому человеку – и это время станет незабываемым.

Лев

Львы во вторник рискуют попасть в ловушку собственных фантазий, хотя на самом деле реальность окажется более жесткой. Вам пора спуститься на землю и окунуться в неожиданные перемены. Можете рассчитывать на поддержку близких людей. Вот только полностью перекладывать свои обязанности на их плечи будет ошибкой. Им это не понравится.

Дева

На следующей неделе Девам будет очень сложно найти общий язык с окружающими. В четверг постарайтесь применить все свое красноречие, чтобы убедить коллег в выгодности и правильности вашей идеи. Так ваш бизнес сможет вскоре принести неплохую прибыль. Однако зарабатывание денег не должно отвлекать вас от состояния здоровья.

Весы

На следующей неделе Весы не будут испытывать никаких финансовых проблем. У окружающих даже может сложиться впечатление, что вам невообразимо везет во всех делах. Главное при таком развитии бизнеса – не потерять голову и оставаться человеком в любых обстоятельствах. А вот в пятницу берегите кошелек или же поставьте лимит на банковскую карту.

Скорпион

В начале грядущей семидневки Скорпионам не нужно начинать серьезные финансовые отношения, потому что в этом есть какой-то риск. Если в среду у вас возникнут какие-то сомнения, лучше обратиться за помощью к юристу, но не заниматься самодеятельностью. Вы можете не рассчитать собственные силы. Поездка в конце недели окажется удачной.

Стрелец

Стрельцам не стоит начинать никаких серьезных дел на предстоящей неделе. Во вторник, чтобы избежать неприятностей, поменьше доверяйте партнерам и не рассказывайте им о своих планах. Лучше обратитесь за советом к более мудрым и опытным людям, не зависящим от состояния ваших дел. С середины недели у вас появится прилив сил – вы почувствуете себя увереннее.

Козерог

В ближайшую семидневку Козерогам стоит прислушаться к своей интуиции, чтобы в нужный момент проявить изворотливость и гибкость ума. В этом случае у вас получится увильнуть от нежелательного влияния людей, которые мешают вам жить и постоянно диктуют свои условия. В четверг вам не повредит откровенный разговор – главное оставаться искренними.

Водолей

Водолеев с понедельника поджидают какие-то недоразумения на работе, в частности – с начальством, так что держитесь от него подальше. Также старайтесь избегать излишней активности – ничего кроме упадка сил и негативных эмоций это у вас не вызовет. Лучшая тактика для вас – спокойствие и невозмутимость. И старайтесь больше времени посвятить отдыху.

Рыбы

На предстоящей неделе Рыбы неожиданно проявят завидную напористость в достижении своих целей. Не обращайте внимания на реакцию окружающих, если они вздумают вас осуждать за это. Во вторник постарайтесь не отвлекаться на фантазии и посторонние мысли. А избыток сил и энергии лучше применяйте в мирных целях и не ведитесь на провокации.

Источник: lifestyle.segodnya.ua