Коронавирус бьет рекорды – за сутки 2,6 млн новых случаев

За 6 января в ВОЗ зафиксировали рекордное количество заболеваний коронавирусной болезнью с самого начала пандемии - 2,6 млн новых случаев. Предыдущий подобный антирекорд был зафиксирован 5 января - тогда заболели почти 2,3 миллиона человек.
Подобный рост заболеваемости медики объясняют появлением нового штамма COVID-19 – омикрона. В ВОЗ сообщают, что наибольшее количество больных, более 1,2 млн., в Европе, а 1,1 млн. больных - на американских континентах. В разрезе стран это выглядит так:
США – 56,8 млн;
Индия – 35,1 млн;
Бразилия – 22,3 млн;
Великобритания – 13,8 млн;
Франция и Россия – по 10,6 млн.
В целом же с начала пандемии в мире зафиксировали более 296,5 миллиона случаев инфицирования, 5,46 миллиона из которых - летальные.
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