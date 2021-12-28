Коронавирус бьет рекорды – за сутки 2,6 млн новых случаев ВОЗ зафиксировала рекордное количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии COVID-19.

За 6 января в ВОЗ зафиксировали рекордное количество заболеваний коронавирусной болезнью с самого начала пандемии - 2,6 млн новых случаев. Предыдущий подобный антирекорд был зафиксирован 5 января - тогда заболели почти 2,3 миллиона человек.

Подобный рост заболеваемости медики объясняют появлением нового штамма COVID-19 – омикрона. В ВОЗ сообщают, что наибольшее количество больных, более 1,2 млн., в Европе, а 1,1 млн. больных - на американских континентах. В разрезе стран это выглядит так:

США – 56,8 млн;

Индия – 35,1 млн;

Бразилия – 22,3 млн;

Великобритания – 13,8 млн;

Франция и Россия – по 10,6 млн.

В целом же с начала пандемии в мире зафиксировали более 296,5 миллиона случаев инфицирования, 5,46 миллиона из которых - летальные.