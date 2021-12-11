Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1284

Анекдоты недели - 331

Народная примета: если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви.

В детстве Леша мечтал стать космонавтом, Ваня - спортсменом, а Сережа - алкоголиком. В итоге первые два спились, а третий таки добился своего.

***

Ничто так не сплачает и не объединяет давно не видевшихся родственников, как совместный поход к нотариусу.

***

На днях заходил сосед и одолжил перфоратор на пару часов. Третий день за стеной тишина. Что он сам не сверлит — хрен с ним. Но ведь сейчас мне самому по утрам сверлить нечем!

***

Одесса. Один сосед спрашивает другого:

- Изя, ну и как Сарочка в постели?

- Нормально, помещается.

***

- Мама, а как мы появились на свет?

- Нас сотворил Господь.

- А папа сказал, что мы произошли от обезьян.

- Ну просто я тебе про своих родственников рассказываю, а он про своих.

***

Если собака — друг человека, то кот — его дальний родственник, которого пару лет назад пригласили в гости, и с тех пор он искренне не понимает, почему вы все еще находитесь на его территории.

***

Родственники так радовались полученному наследству, что пригласили на поминки тамаду.

***

Мой WI-FI вдруг перестал работать, я понял, что соседи не заплатили за интернет... Ну что за люди такие безответственные!?

***

Если похмелье не лечить, оно проходит за один день. А если лечить - за десять...

***

Говорят, что счастье любит тишину. Похмелье тоже.

***

Многие пьющие люди не знают, что переболели короной, потому что думают, их плохое самочувствие - это просто затянувшееся похмелье.

***

Утро. Женщина будит мужика. Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом. Женщина:

- Кто вчера громче всех орал: "Зато будет что вспомнить!"? Ну, давай… вспоминай!

***

Третий день лежу под ёлкой и не могу понять, неужели такой подарок никому не нужен?!

***

01 января. Раннее утро.
Гаишник останавливает машину:
— Пили?
— Нет!
— А почему?, случилось что-нибудь?!

Досуг Курьезы Шутки Юмор
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Анекдоты недели - 302
01.01.2022 12:12

Анекдоты недели - 302

Почему я в детстве любил сильные снегопады? У меня машины не было!...

Анекдоты к Новому году
31.12.2021 12:12

Анекдоты к Новому году

Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается....

Анекдоты недели - 330
25.12.2021 12:12

Анекдоты недели - 330

Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...

Анекдоты недели - 329
18.12.2021 12:12

Анекдоты недели - 329

Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок»....

Анекдоты недели - 328
11.12.2021 11:12

Анекдоты недели - 328

Кто-нибудь знает сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым?...

Новости

На Сумщине за 7 января COVID-19 подтвердили у 185 человек
Сегодня 08:45
На "Авангарде" сыграли товарищеский хоккейный матч среди ветеранов
Сегодня 14:44
ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами
Сегодня 14:43
Полиция напоминает о правилах, которые позволят уберечься от воров
Сегодня 14:38
В Тростянце будут строить асфальтный завод
Сегодня 13:40
Очередное ДТП в Сумах: превысил скорость, выехал на встречную полосу
Сегодня 12:39
В Глухове спасатели оперативно ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 12:02
Сумчанка решила украсть продукты из супермаркета, чтобы устроить вечеринку
Сегодня 11:40
В исправительном центре на Сумщине полиция обнаружила наркотики
Сегодня 11:11
В Шостке вандалы сломали перила пандуса
Сегодня 11:05
За сомнительный товар продавца в Сумах оштрафовали на 102 тысячи
Сегодня 09:45
Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону
Сегодня 09:14
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.