Анекдоты недели - 331 Народная примета: если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви.

В детстве Леша мечтал стать космонавтом, Ваня - спортсменом, а Сережа - алкоголиком. В итоге первые два спились, а третий таки добился своего.

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Ничто так не сплачает и не объединяет давно не видевшихся родственников, как совместный поход к нотариусу.

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На днях заходил сосед и одолжил перфоратор на пару часов. Третий день за стеной тишина. Что он сам не сверлит — хрен с ним. Но ведь сейчас мне самому по утрам сверлить нечем!

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Одесса. Один сосед спрашивает другого:

- Изя, ну и как Сарочка в постели?

- Нормально, помещается.

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- Мама, а как мы появились на свет?

- Нас сотворил Господь.

- А папа сказал, что мы произошли от обезьян.

- Ну просто я тебе про своих родственников рассказываю, а он про своих.

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Если собака — друг человека, то кот — его дальний родственник, которого пару лет назад пригласили в гости, и с тех пор он искренне не понимает, почему вы все еще находитесь на его территории.

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Родственники так радовались полученному наследству, что пригласили на поминки тамаду.

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Мой WI-FI вдруг перестал работать, я понял, что соседи не заплатили за интернет... Ну что за люди такие безответственные!?

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Если похмелье не лечить, оно проходит за один день. А если лечить - за десять...

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Говорят, что счастье любит тишину. Похмелье тоже.

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Многие пьющие люди не знают, что переболели короной, потому что думают, их плохое самочувствие - это просто затянувшееся похмелье.

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Утро. Женщина будит мужика. Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом. Женщина:

- Кто вчера громче всех орал: "Зато будет что вспомнить!"? Ну, давай… вспоминай!

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Третий день лежу под ёлкой и не могу понять, неужели такой подарок никому не нужен?!

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01 января. Раннее утро.

Гаишник останавливает машину:

— Пили?

— Нет!

— А почему?, случилось что-нибудь?!