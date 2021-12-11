Анекдоты недели - 331

В детстве Леша мечтал стать космонавтом, Ваня - спортсменом, а Сережа - алкоголиком. В итоге первые два спились, а третий таки добился своего.
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Ничто так не сплачает и не объединяет давно не видевшихся родственников, как совместный поход к нотариусу.
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На днях заходил сосед и одолжил перфоратор на пару часов. Третий день за стеной тишина. Что он сам не сверлит — хрен с ним. Но ведь сейчас мне самому по утрам сверлить нечем!
***
Одесса. Один сосед спрашивает другого:
- Изя, ну и как Сарочка в постели?
- Нормально, помещается.
***
- Мама, а как мы появились на свет?
- Нас сотворил Господь.
- А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
- Ну просто я тебе про своих родственников рассказываю, а он про своих.
***
Если собака — друг человека, то кот — его дальний родственник, которого пару лет назад пригласили в гости, и с тех пор он искренне не понимает, почему вы все еще находитесь на его территории.
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Родственники так радовались полученному наследству, что пригласили на поминки тамаду.
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Мой WI-FI вдруг перестал работать, я понял, что соседи не заплатили за интернет... Ну что за люди такие безответственные!?
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Если похмелье не лечить, оно проходит за один день. А если лечить - за десять...
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Говорят, что счастье любит тишину. Похмелье тоже.
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Многие пьющие люди не знают, что переболели короной, потому что думают, их плохое самочувствие - это просто затянувшееся похмелье.
***
Утро. Женщина будит мужика. Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом. Женщина:
- Кто вчера громче всех орал: "Зато будет что вспомнить!"? Ну, давай… вспоминай!
***
Третий день лежу под ёлкой и не могу понять, неужели такой подарок никому не нужен?!
***
01 января. Раннее утро.
Гаишник останавливает машину:
— Пили?
— Нет!
— А почему?, случилось что-нибудь?!
Почему я в детстве любил сильные снегопады? У меня машины не было!...
Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается....
Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...
Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок»....
Кто-нибудь знает сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым?...