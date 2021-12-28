Украинцам упростили трудоустройство в Польше

Изменения предусматривают, что граждане Украины и еще пяти стран могут работать в Польше без разрешения на работу не шесть месяцев, как раньше, а два года – при условии декларации о поручении работы, пишут Факты со ссылкой на Канцелярию президента Польши
До сих пор право на поручение работы иностранцу давало разрешение трудоустройства в Польше не более шести месяцев в году. При этом получение следующей декларации потребовало полугодового перерыва.
Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.
При подаче заявления на карту пребывания от иностранца больше не потребуется наличие задокументированного места жительства на территории Польши и постоянного источника дохода. Отныне хватит информации о том, что заработок иностранца не меньше минимальной заработной платы в Польше.
Подтвердить социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.
В перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.
Новые правила начнут действовать через 14 дней после публикации в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.