Гороскоп на неделю 3-9 января для всех знаков Зодиака Начало следующей недели принесет ощущение внутренней свободы, открытости и раскрепощенности, когда многие поступки и причуды совершаются легко и на одном дыхании. А вот завершится неделя повышенной эмоциональностью и готовностью совершать дерзкие и необдуманные действия.

Овен

Бурная и наполненная событиями неделя ждет Овнов. Вы окажетесь на высоте, к вашему мнению прислушиваются, вы в авторитете и пользуетесь популярностью у окружающих . В среду вы будете способны быстро реагировать и успеете перелопатить довольно большой объем работы. Но не забудьте уделить хоть немного времени своему имиджу и здоровью.

Телец

Следующая семидневка включит у Тельцов творческие способности. В вас проявится талант импровизировать , что не останется не замеченным окружающими вас людьми. В понедельник близким понадобится от вас внимание. Не скупитесь на комплименты и добрые дела – вскоре вы будете благодарны за то же самое. Выходные пройдут хорошо, но слишком быстро.

Близнецы

У Близнецов предстоящая семидневка – хороший период для планирования , новых контактов и встреч. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, особенно в четверг. Вам полезно сделать накопления, потому что ваше финансовое положение в непредвиденный момент может дать сбой. В конце недели вам откроется чья-то тайна.

Рак

Середина следующей недели может финансово напрячь представителей знака Рак. Не стоит брать в долг , да и вам вряд ли вернут долги. Но зато в пятницу вы найдете вдохновение в своем хобби, которое доставит настоящее удовольствие. Новое знакомство будет не только интересным, но и обещает перерасти в серьезные чувства – не упустите этот шанс.

Лев

У Львов наступающая неделя будет удачной для любых начинаний , особенно в рабочих вопросах. Старайтесь сразу же выполнять все качественно, потому что у вас попросту не будет времени возвращаться, чтобы что-либо переделывать. Возможно, временная подработка во вторник станет вашей основной работой. Так что отнеситесь серьезно к поступающим предложениям.

Дева

Девам в начале следующей недели звезды рекомендуют умерить свои амбиции и быть поосторожнее в любых начинаниях, а также в обещаниях, данных окружающим. В среду есть риск оказаться заложником корыстных людей, которых вы недооценивали. Вас будет привлекать все красивое – так что сложно будет не поддаться на искушение .

Весы

На следующей неделе у Весов появится возможность заниматься той работой, которая вскоре принесет хорошие плоды . В четверг выбирайте только реальные и выполнимые идеи, а не витайте в облаках, потому что у вас не будет времени что-то переделывать. На выходные спланируйте прием гостей, интересные развлечения и полноценный отдых.

Скорпион

Для Скорпионов есть рекомендация на следующей неделе не поддаваться на уговоры людей, которым вы не доверяете, которые ставят палки в колеса и мешают вашим планам. Ваши творческие идеи в среду способны удивить даже вас самих и заставят изменить жизнь. Главное – верить в собственные силы и ни перед чем не останавливаться. Ну, и беречь здоровье.

Стрелец

На следующей семидневке Стрельцам лучше занять выжидательную позицию и не вмешиваться в развитие ситуации – вряд ли вы сможете ее изменить. Будут возникать заманчивые авантюрные мероприятия – не поддавайтесь. В пятницу вы захотите стремиться угодить одновременно многим людям – будьте готовы к тому, что вас за это могут критиковать.

Козерог

Козероги на следующей неделе могут не бояться ответственности – вы сумеете со всем справиться и даже преуспеете в карьерном росте и переговорах, особенно во вторник. Фортуна будет на вашей стороне, так что вы успеете и поработать, и снова хорошо отдохнуть. Пользуйтесь этим. Личные отношения не стоит ставить на паузу – она рискует затянуться.

Водолей

У Водолеев начинается интересный, насыщенный, а в некоторых случаях – даже авантюрный период поиска приключений на свою голову . Причем ваши планы и рационализаторские идеи будут успешными и востребованными – вы заметите это уже в понедельник. Такой опыт окажется полезным для вас. Но не пренебрегайте правилами безопасности.

Рыбы

На следующей неделе звезды советуют представителям знака Рыбы не искушать судьбу. В среду у вас возникнет неожиданная вспышка чувств по отношению к человеку, который захочет вас использовать для корыстных целей. Так что не теряйте голову . Уже к выходным вы можете кардинально изменить свою точку зрения на многие события.