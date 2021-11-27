Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1252

Анекдоты к новому году

Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается.

Купила подарки к Новому году... две радиоуправляемых машинки, чтобы муж с ребенком не подрались...

***

— Бэрримор, что это за жуткий вой на болотах?

— Это люди вспомнили, что им еще подарки на Новый год покупать, сэр.

***

Решил к Новому году выучить фразу: "Где я?" на восьми языках.
Мало ли как сложится...

***

Самое главное в Новый год - это не елка и даже не мандарины, самое главное - это не оказаться 1 января на YouTube.

***

Муж встречает жену после корпоративной вечеринки:

– Дорогая, если ты потеряла туфлю в полночь, то это не значит, что ты попала в сказку. Это значит, что ты просто наклюкалась!

***

Перестаньте убивать селедку ради шуб!

***

Кадры решают всё. Особенно сделанные на корпоративе.

***

С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре.

***

Стук в дверь.

-  Кто там?

- Дед Мороз.

- А не врешь?

- Век воли не видать…

***

- Дорогой, что ты подаришь мне на Новый год?

- На следующий год я подарю тебе серьги... А в этом году - две дырки для них!

***

- Дорогая, как всё-таки хорошо не пить много на Новый год! Нагулялись от души, всех друзей проведали, киношки посмотрели! Скоро Рождество, по-человечески отметим.

- Дорогой, уже 12-е.

***

- Мама, а ты получишь от папы на Рождество меховое пальто?

- Боюсь, что нет.

-  А ты уже пробовала падать на пол и ногами дергать?

Досуг Анекдоты Курьезы Юмор
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Анекдоты недели - 330
25.12.2021 12:12

Анекдоты недели - 330

Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...

Анекдоты недели - 329
18.12.2021 12:12

Анекдоты недели - 329

Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок»....

Анекдоты недели - 328
11.12.2021 11:12

Анекдоты недели - 328

Кто-нибудь знает сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым?...

Анекдоты недели - 327
04.12.2021 11:12

Анекдоты недели - 327

Ночью долго не мог уснуть. Думал. Почему объектив круглый, а фотографии получаются квадратные?...

Анекдоты недели - 326
27.11.2021 12:12

Анекдоты недели - 326

— Мужчина, ну как мы можем взять вас на работу в банк, если у вас судимость?

— Зато у...

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 218 человек
Сегодня 08:32
Сегодня в центре Сум ограничат движения (схема)
Сегодня 13:12
В Сумах суд оправдал обвиняемую учительницу по делу смертельной аварии со школьниками
Сегодня 13:09
Новый год Сумы встретят с плюсом
Сегодня 12:38
Сумские патрульные поймали наркозакладчика (видео)
Сегодня 12:28
На Сумщине сотрудники полиции вернули домой несовершеннолетнего беглеца
Сегодня 12:18
В Ромнах поймали «на горячем» квартирного вора
Сегодня 12:11
На Сумщине прокуратура вернула из незаконной аренды земельных участок стоимостей 4 млн грн
Сегодня 12:04
Две трети убежищ в Сумах не пригодны к использованию
Сегодня 11:40
Пришёл в «АТБ» за йогуртом, а получил деньги на покупку нового таунхауса
Сегодня 11:31
В Сумах столкнулись Тойота и Шкода
Сегодня 10:56
Сумським дітлахам приїхали подарунки міжнародної акції «Свято без тата»
Сегодня 10:33
view counter
view counter

Статьи

Какие настолки станут популярными в 2022 году
Вчера 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
Вчера 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
Вчера 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
На Глухівщині кримчанин відкрив авіамодельний гурток
26.12.2021 17:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.