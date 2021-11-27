Анекдоты к новому году Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается.

Купила подарки к Новому году... две радиоуправляемых машинки, чтобы муж с ребенком не подрались...

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— Бэрримор, что это за жуткий вой на болотах?

— Это люди вспомнили, что им еще подарки на Новый год покупать, сэр.

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Решил к Новому году выучить фразу: "Где я?" на восьми языках.

Мало ли как сложится...

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Самое главное в Новый год - это не елка и даже не мандарины, самое главное - это не оказаться 1 января на YouTube.

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Муж встречает жену после корпоративной вечеринки:

– Дорогая, если ты потеряла туфлю в полночь, то это не значит, что ты попала в сказку. Это значит, что ты просто наклюкалась!

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Перестаньте убивать селедку ради шуб!

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Кадры решают всё. Особенно сделанные на корпоративе.

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С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре.

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Стук в дверь.

- Кто там?

- Дед Мороз.

- А не врешь?

- Век воли не видать…

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- Дорогой, что ты подаришь мне на Новый год?

- На следующий год я подарю тебе серьги... А в этом году - две дырки для них!

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- Дорогая, как всё-таки хорошо не пить много на Новый год! Нагулялись от души, всех друзей проведали, киношки посмотрели! Скоро Рождество, по-человечески отметим.

- Дорогой, уже 12-е.

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- Мама, а ты получишь от папы на Рождество меховое пальто?

- Боюсь, что нет.

- А ты уже пробовала падать на пол и ногами дергать?