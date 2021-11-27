Анекдоты к новому году

Купила подарки к Новому году... две радиоуправляемых машинки, чтобы муж с ребенком не подрались...
***
— Бэрримор, что это за жуткий вой на болотах?
— Это люди вспомнили, что им еще подарки на Новый год покупать, сэр.
***
Решил к Новому году выучить фразу: "Где я?" на восьми языках.
Мало ли как сложится...
***
Самое главное в Новый год - это не елка и даже не мандарины, самое главное - это не оказаться 1 января на YouTube.
***
Муж встречает жену после корпоративной вечеринки:
– Дорогая, если ты потеряла туфлю в полночь, то это не значит, что ты попала в сказку. Это значит, что ты просто наклюкалась!
***
Перестаньте убивать селедку ради шуб!
***
Кадры решают всё. Особенно сделанные на корпоративе.
***
С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре.
***
Стук в дверь.
- Кто там?
- Дед Мороз.
- А не врешь?
- Век воли не видать…
***
- Дорогой, что ты подаришь мне на Новый год?
- На следующий год я подарю тебе серьги... А в этом году - две дырки для них!
***
- Дорогая, как всё-таки хорошо не пить много на Новый год! Нагулялись от души, всех друзей проведали, киношки посмотрели! Скоро Рождество, по-человечески отметим.
- Дорогой, уже 12-е.
***
- Мама, а ты получишь от папы на Рождество меховое пальто?
- Боюсь, что нет.
- А ты уже пробовала падать на пол и ногами дергать?
Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...
Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок»....
Кто-нибудь знает сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым?...
Ночью долго не мог уснуть. Думал. Почему объектив круглый, а фотографии получаются квадратные?...
— Мужчина, ну как мы можем взять вас на работу в банк, если у вас судимость?
— Зато у...