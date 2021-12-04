Анекдоты недели - 302

Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.
- Пап, а почему луна больше звезд?
- А хрен ее знает…
- А почему солнце такое яркое?
- А хрен его знает…
Жена - сыну:
- Отстань от отца! Он же отдыхает.
Отец:
- Нет-нет, ты спрашивай, сынок! Кто ж тебе еще, кроме отца-то, объяснит, как этот огромный мир устроен?
***
Сын привез отца в больницу. В приемном покое у него спрашивают:
- У вас тапочки есть?
- Есть!
- Халат есть?
- Есть!
- Постельное белье есть?
- Есть!
- Матрац, одеяло, подушка есть?
- Есть, вон в ящике собрано!
- Хорошо! А кто это рядом с вами в белом халате стоит?
- Это я на всякий случай врача привез, вдруг у вас нету!
***
Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни к вам не подходят, приходите на наши курсы восстановления адекватной самооценки.
***
- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу!
- Моя тоже не любит готовить!
***
50 оттенков желтого — снег вокруг «пивнушки».
***
После сильного снегопада. Жена:
- Вася, ну как, откопал машину?
- Откопать-то откопал, но опять, блин, не нашу!
***
Три стадии развития мужчины:
1. "АГУ" - младенец.
2. "АГА" - подросток.
3. "УГУ" - муж.
***
- Мама, познакомься – это мой парень. Не пьет, не курит, матом не ругается.
- Доченька, а тебе с ним интересно?
***
***
У меня был салат с виноградом на ужин. Фруктовый салат с виноградом. С кучей винограда. Состоящий из самого винограда. Ну лаааадно, это было винишко.
Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается....
Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...
Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок»....
Кто-нибудь знает сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым?...
Ночью долго не мог уснуть. Думал. Почему объектив круглый, а фотографии получаются квадратные?...