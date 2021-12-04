Анекдоты недели - 302 Почему я в детстве любил сильные снегопады? У меня машины не было!

Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

- Пап, а почему луна больше звезд?

- А хрен ее знает…

- А почему солнце такое яркое?

- А хрен его знает…

Жена - сыну:

- Отстань от отца! Он же отдыхает.

Отец:

- Нет-нет, ты спрашивай, сынок! Кто ж тебе еще, кроме отца-то, объяснит, как этот огромный мир устроен?

***

Сын привез отца в больницу. В приемном покое у него спрашивают:

- У вас тапочки есть?

- Есть!

- Халат есть?

- Есть!

- Постельное белье есть?

- Есть!

- Матрац, одеяло, подушка есть?

- Есть, вон в ящике собрано!

- Хорошо! А кто это рядом с вами в белом халате стоит?

- Это я на всякий случай врача привез, вдруг у вас нету!

***

Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни к вам не подходят, приходите на наши курсы восстановления адекватной самооценки.

***

- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу!

- Моя тоже не любит готовить!

***

50 оттенков желтого — снег вокруг «пивнушки».

***

После сильного снегопада. Жена:

- Вася, ну как, откопал машину?

- Откопать-то откопал, но опять, блин, не нашу!

***

Три стадии развития мужчины:

1. "АГУ" - младенец.

2. "АГА" - подросток.

3. "УГУ" - муж.

***

- Мама, познакомься – это мой парень. Не пьет, не курит, матом не ругается.

- Доченька, а тебе с ним интересно?

***

***

У меня был салат с виноградом на ужин. Фруктовый салат с виноградом. С кучей винограда. Состоящий из самого винограда. Ну лаааадно, это было винишко.