Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1294

Анекдоты недели - 302

Почему я в детстве любил сильные снегопады? У меня машины не было!

Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы. 

- Пап, а почему луна больше звезд?

- А хрен ее знает…

- А почему солнце такое яркое?

- А хрен его знает…

Жена - сыну:

- Отстань от отца! Он же отдыхает.

Отец:

- Нет-нет, ты спрашивай, сынок! Кто ж тебе еще, кроме отца-то, объяснит, как этот огромный мир устроен?

***

Сын привез отца в больницу. В приемном покое у него спрашивают:

- У вас тапочки есть?

- Есть!

- Халат есть?

- Есть!

- Постельное белье есть?

- Есть!

- Матрац, одеяло, подушка есть?

- Есть, вон в ящике собрано!

- Хорошо! А кто это рядом с вами в белом халате стоит?

- Это я на всякий случай врача привез, вдруг у вас нету!

***

Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни к вам не подходят, приходите на наши курсы восстановления адекватной самооценки.

***

- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу!

- Моя тоже не любит готовить!

***

50 оттенков желтого — снег вокруг «пивнушки».

***

После сильного снегопада. Жена:

- Вася, ну как, откопал машину?

- Откопать-то откопал, но опять, блин, не нашу!

***

Три стадии развития мужчины:

1. "АГУ" - младенец.

2. "АГА" - подросток.

3. "УГУ" - муж.

***

- Мама, познакомься – это мой парень. Не пьет, не курит, матом не ругается.

- Доченька, а тебе с ним интересно?

***

***

У меня был салат с виноградом на ужин. Фруктовый салат с виноградом. С кучей винограда. Состоящий из самого винограда. Ну лаааадно, это было винишко.

Досуг Анекдоты Курьезы Юмор
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Анекдоты к Новому году
Вчера 12:12

Анекдоты к Новому году

Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Даже то, что целый год сбыть не получается....

Анекдоты недели - 330
25.12.2021 12:12

Анекдоты недели - 330

Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?...

Анекдоты недели - 329
18.12.2021 12:12

Анекдоты недели - 329

Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок»....

Анекдоты недели - 328
11.12.2021 11:12

Анекдоты недели - 328

Кто-нибудь знает сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым?...

Анекдоты недели - 327
04.12.2021 11:12

Анекдоты недели - 327

Ночью долго не мог уснуть. Думал. Почему объектив круглый, а фотографии получаются квадратные?...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек
Сегодня 11:04
За Новогоднюю ночь сумские патрульные остановили двух пьяных водителей
Сегодня 14:28
Азербайджанец предлагал сумским пограничникам взятку
Сегодня 14:24
Пока хозяева были в селе, у них из-за фейерверка чуть не сгорела квартира в Шостке
Сегодня 14:18
График работы сумских пунктов прививки от COVID-19 на выходных 3 января
Сегодня 11:22
Полиция Сумщины обеспечила охрану публичной безопасности и порядка во время празднования Нового года
Сегодня 11:16
В Сумах пройдет новогодний веломаскарад
Сегодня 10:36
Сумской театр им. Щепкина снова ищет главного режиссера
Сегодня 10:18
Патрульные помогли сумчанину, сломавшему ногу (видео)
Вчера 21:35
Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас?
Вчера 20:04
На Сумщине сгорел дом многодетной семьи
Вчера 15:29
На Сумщине украли 377 тыс. грн на утеплении школы
Вчера 15:25
view counter
view counter

Статьи

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
Сегодня 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.