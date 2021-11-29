Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января для всех знаков Зодиака Каким будет переход из одного года в другой? На нас упадет некоторая мечтательность – захочется волшебства и праздника, радикально отличающегося от трудовых будней.

Козероги

Козероги будут действовать согласно заранее продуманному плану. И только суббота потребует от вас некоторой импровизации и быстрых решений.

Любовь

Любовный небосклон затянули тучи – вы начнете сомневаться, с тем ли человеком связали свою жизнь. Возможны приступы ностальгии. Постарайтесь выговориться тому, кому доверяете.

Финансы

Экономика, как говорится, должна быть экономной. И вы без напряжения последуете этому принципу. Сильно тратиться сейчас просто бессмысленно – вскоре вам разонравится ваше приобретение.

Здоровье

Козерогам противопоказаны обильные возлияния. Будьте сдержаны в еде и – тем более – в алкоголе. И будет вам счастье.

Овны

Главное для Овнов на этой неделе – не распыляться. Концентрация на чем-то одном позволит вам сохранить душевное равновесие. Вам нужно понять, что сейчас самое важное, и вплотную заняться этим делом. Новый год хорошо бы встретить вдали от дома или в компании успешных людей.

Тельцы

Начало недели ознаменуется для Тельцов накалом страстей. Причем это может касаться не только любовной сферы, но и любой другой. Среда хороша для того чтобы поделиться всем, что накипело, с доверенным человеком. В Новый год вам захочется ярких впечатлений. Почему бы и нет? Только не перестарайтесь и не рискуйте понапрасну, оно того не стоит.

Близнецы

Понедельник и вторник вы будете заниматься подготовкой к празднику и, возможно, корпоративами. Среда – время завершения финансовых дел. В воскресенье запоминайте мысли, приходящие в голову, среди них могут оказаться очень полезные. Последнюю ночь года постарайтесь провести с тем, кого вы действительно любите.

Раки

Первые пару дней недели Раки будут заниматься домашними делами, наряжать елку, украшать дом, начищать все до блеска. Это принесет Ракам большое удовольствие. В середине недели какое-то праздничное мероприятие вас все-таки настигнет. Впрочем, Новый год вы предпочтете встречать в узком кругу, тихо, мирно и спокойно.

Львы

Почти весь декабрь Львы жили в предвкушении праздника и предпочитали веселиться, а не работать. Теперь же придется потрудиться и завершить все незаконченные дела, и выполнить все, что обещали. Не пугайтесь, тащить работу под елку не придется. Новый год вы отметите на славу – весело, шумно и шикарно. Все, как вы любите.

Девы

В начале недели вашего внимания потребуют финансовые. Потом вас закружат разные события, связанные с отмечанием наступающего Нового года. Главное правило – вовремя оттуда уйти, чтобы не лишиться всех сил. В праздничную ночь вы предпочтете быть дома в обществе близких людей.

Весы

Понедельник и вторник Весы набираются сил, экономят энергию и готовятся к празднику. Новый год встречайте «в дороге». Не в прямом смысле – в эту ночь хорошо побольше гулять, всех поздравлять и ходить по гостям. Важно при этом соблюдать правила безопасности, чтобы не вляпаться в историю.

Скорпионы

Первую половину недели Скорпионы будут разруливать проблемы, причем скорее всего, даже не свои. Хорошая новость про Новый год – подарков Скорпионам надарят целую кучу. Правда, есть вероятность в новогоднюю ночь остаться без денег или потерять что-то из ценностей. Решение простое – не носить с собой ни того, ни другого.

Стрельцы

Понедельник даст Стрельцам пищу для размышлений. Это поможет вам понять, что для вас на данный момент важнее всего. Направьте все усилия именно на это. Воскресенье принесет вам дела, связанные с деньгами. В Новый год вам обеспечено всеобщее внимание, вы будете блистать.

Водолеи

Водолеи станут трудолюбивыми пчелками, которые возьмутся за организацию всего на свете. Трудиться в одиночестве вам не придется – в вас будет достаточно активности и харизмы, чтобы повести за собой людей. Праздник вы отметите в компании друзей и единомышленников.

Рыбы

Со среды у Рыб начнется период великой удачи и благодати. Вы будете влиятельны, успешны, авторитетны. Вашего внимания начнут добиваться, вы почувствуете, что дела идут в гору. Новогоднюю ночь вам полезно встретить на мероприятии, на котором можно завязать полезные связи.