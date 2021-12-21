Чи корисний тест з англійської мови Сучасний світ сприяє вивченню людьми іноземних мов. Адже так розвиваються міжнародні ділові, наукові, літературні та інші зв'язки. А безкоштовна самоперевірка у вигляді тесту з англійської мови сприяє вибору оптимальної стратегії навчання.

Перевірити власні знання з різних шкільних та університетських дисциплін можна за допомогою тестів. Цей метод використовується у педагогіці давно. Його цінують за ефективність та легкість. Тестування підійде дітям та дорослим.

Чому треба володіти іноземними мовами

Знати іноземні мови корисно, щоб спілкуватися з представниками інших країн та народів. Це важливо для розвитку міжнародної комерції, розповсюдження літературних творів за межі батьківщини автора. А вченим іноді потрібно працювати з іншомовними джерелами інформації про предмет дослідження.

Англійська, російська, іспанська, арабська, китайська, французька мови використовуються у роботі Організації об'єднаних націй. Таке рішення прийнято через велику кількість їхніх носіїв на планеті. Це світові, міжнародні мови. Тому велика кількість людей у світі прагне вивчати їх та вдосконалювати свої знання.

Громадянам України теж не варто обмежуватись українською та російською мовами. Адже передбачити усі життєві ситуації неможливо. Іноді знання мов допомагає пережити важкі часи, стати додатковим джерелом доходу. Наприклад, людина може займатися репетиторством чи перекладати тексти.

Коли треба пройти тестування з англійської мови

Тест з англійської мови допоможе у ситуаціях, коли людині треба визначити рівень володіння нею, наприклад:

Коли користувач має записуватись на навчальні курси. Тут треба знати, яка навчальна програма підійде майбутньому слухачеві. Якщо підліток чи дорослий готується до шкільного, університетського чи іншого іспиту. Тут слід знати свої "слабкі місця", виявити, який матеріал необхідно підтягнути. Коли родина планує еміграцію до однієї з англомовних країн світу (Великобританії, США, Канади тощо). Іноді треба чесно оцінити свої можливості, сили. Така форма контролю допоможе спланувати процес натуралізації, визначити, чи варто взагалі переїжджати. Якщо людина вивчає англійську самотужки. Знати рівень необхідно, щоб купляти підручники для відповідної категорії учнів.

Оскільки більшість молоді та зрілих чоловіків і жінок у 21-му столітті користуються Інтернетом, можна скласти тестування, не виходячи з дому. Достатньо просто мати смартфон чи ноутбук і перевірити себе у режимі онлайн. Міні-іспит допоможе визначити:

• особливості сприйняття іноземної мовою на слух користувачем; • наявність орфографічних умінь та навичок; • володіння синтаксисом та граматичними засобами; • уміння читати.

Усі ці компетенції важливі для тих, хто вивчає англійську в умовах спеціалізованих курсів, самотужки чи у навчальних закладах. За тестування не доведеться нічого платити, але воно допоможе визначити план удосконалення своїх знань.

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