Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12111

Анекдоты недели - 330

Не понимаю людей, которые выпьют и сразу идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?

- Доченька, мы с понедельника начинаем новую жизнь. Папа бросает курить, я начинаю худеть.

А ты?

- Я могу школу бросить.

***

Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:

- Ваше последнее желание?

- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так будет спокойнее.

***

Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый.

***

- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.

***

Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон.

***

– А вот если бы у тебя все было: деньги, известность, дома, машины, внимание красивых женщин, чего бы ты больше всего боялся?

– Проснуться.

***

– Катя, а у тебя кто-то был до меня?

– Саша, ты что, дурак? Посмотри на часы. Пять утра! Все еще спят!

***

— Сема, ты мне приснился в эротическом сне.

— И шо там, Сара, я тебе вытворял?

— Ты пришел и все испортил.

***

– Ты во сколько просыпаешься, ну вот если без будильника?

– В рабочие дни в 10, в выходные в 7.

***

Если ваша любимая кофточка после стирки стала мала, то не спешите заменять стиральную машину, возможно в данной ситуации лучше выбросить холодильник.

***

После трудного подъема группа туристов достигает вершины, и гид говорит:

— Посмотрите теперь, какой вид, какая чудесная долина раскинулась у подножья!

Одна из дам, тяжело дыша:

— А на хрена же мы поднимались, если внизу так красиво?

***

У нас есть план «А», план «Б» и план «Пофиг», в котором предусмотрено всё, и никаких неожиданностей.

***

- Какие ресурсы ты используешь для самообучения?

- В основном, грабли…

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