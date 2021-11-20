Анекдоты недели - 330

- Доченька, мы с понедельника начинаем новую жизнь. Папа бросает курить, я начинаю худеть.
А ты?
- Я могу школу бросить.
***
Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:
- Ваше последнее желание?
- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так будет спокойнее.
***
Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый.
***
- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.
***
Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон.
***
– А вот если бы у тебя все было: деньги, известность, дома, машины, внимание красивых женщин, чего бы ты больше всего боялся?
– Проснуться.
***
– Катя, а у тебя кто-то был до меня?
– Саша, ты что, дурак? Посмотри на часы. Пять утра! Все еще спят!
***
— Сема, ты мне приснился в эротическом сне.
— И шо там, Сара, я тебе вытворял?
— Ты пришел и все испортил.
***
– Ты во сколько просыпаешься, ну вот если без будильника?
– В рабочие дни в 10, в выходные в 7.
***
Если ваша любимая кофточка после стирки стала мала, то не спешите заменять стиральную машину, возможно в данной ситуации лучше выбросить холодильник.
***
После трудного подъема группа туристов достигает вершины, и гид говорит:
— Посмотрите теперь, какой вид, какая чудесная долина раскинулась у подножья!
Одна из дам, тяжело дыша:
— А на хрена же мы поднимались, если внизу так красиво?
***
У нас есть план «А», план «Б» и план «Пофиг», в котором предусмотрено всё, и никаких неожиданностей.
***
- Какие ресурсы ты используешь для самообучения?
- В основном, грабли…
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