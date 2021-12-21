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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:4077

Тысяча за вакцинацию: какие банки участвуют в программе

Сегодня еще три банки начали выплачивать украинцам тысячу за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Стартовали выплаты от ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Сегодня деньги начали начислять ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк", - написал Федоров.

Таким образом, средства уже выплачивают:

- Monobank;

- Альфа-банк;

- А-банк;

- ПриватБанк;

- Ощадбанк;

- Укргазбанк.

Министр напоминает, чтобы успеть получить выплату в этом году, необходимо успеть подать заявку на "е-поддержку до 29 декабря в "Дие".

Как оформить выплату

Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить следующие действия:

- оформить банковскую карту "е-поддержка";

- скачать и авторизоваться в приложении "Дия";

- проверить наличие "зеленого" COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививках в электронную систему;

- зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "е-поддержка";

- выбрать для выплаты карту "е-поддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, - деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.

"Люди, которые уже получили выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самые популярные опции, которые выбирали", - добавляет Федоров.

По его словам, по состоянию на сегодня:

5 млн уже подали заявки, чтобы получить 1000 грн;

3,6 млн уже открыли специальную карточку;

2,4 млн уже получили средства на карту;

270 млн грн уже украинцы потратили.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прививавшиеся за рубежом украинцы также должны воспользоваться программой президента "е-Поддержка".

Экономика Выплата за вакцинацию
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