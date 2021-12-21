Тысяча за вакцинацию: какие банки участвуют в программе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Сегодня деньги начали начислять ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк", - написал Федоров.
Таким образом, средства уже выплачивают:
- Monobank;
- Альфа-банк;
- А-банк;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укргазбанк.
Министр напоминает, чтобы успеть получить выплату в этом году, необходимо успеть подать заявку на "е-поддержку до 29 декабря в "Дие".
Как оформить выплату
Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить следующие действия:
- оформить банковскую карту "е-поддержка";
- скачать и авторизоваться в приложении "Дия";
- проверить наличие "зеленого" COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививках в электронную систему;
- зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "е-поддержка";
- выбрать для выплаты карту "е-поддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, - деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.
"Люди, которые уже получили выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самые популярные опции, которые выбирали", - добавляет Федоров.
По его словам, по состоянию на сегодня:
5 млн уже подали заявки, чтобы получить 1000 грн;
3,6 млн уже открыли специальную карточку;
2,4 млн уже получили средства на карту;
270 млн грн уже украинцы потратили.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прививавшиеся за рубежом украинцы также должны воспользоваться программой президента "е-Поддержка".