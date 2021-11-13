Анекдоты недели - 329

Когда я пошел в кино в первый раз в жизни, я очень сильно плакал и перестал лишь тогда, когда мне сказали, что это нормально, когда у тебя на входе разрывают билет.
***
— А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?
— Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.
***
Быть опытным котовладельцем — это распознавать на слух вес, текстуру и тип предмета, который твой кот навернул в другой комнате на пол.
***
- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?
- Конечно. Как-то мы шли на автобус, я отстал, а у тебя деньги на проезд.
***
- Да, Вовочка, мы тебя, похоже, избаловали. Придется тебя наказывать!
- Хорошенькое дело: избаловали вы, а наказывать меня?!
***
— Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго.
— А я, доктор, сколько протяну я?
***
- Спасибо, доктор, что вы вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно непревзойденной, фантастической, можно сказать, феноменальной скромности!
***
Психоаналитик:
- Вы знаете, коллега, моя знакомая боится темноты. Пытался ее убедить, что ничего страшного там нет. Но она привела такие свои доводы, что теперь я тоже боюсь темноты...
***
Каждый раз, когда я выхожу из парикмахерской, меня мучает один и тот же вопрос - зачем меня спрашивали, как я хочу постричься?
***
Лайфхак: на фоне запоя грипп протекает незаметно.
***
- А я боюсь влюбиться.
- Почему это?
- Мне нельзя – я замужем.
***
Сегодня проснулась с мыслю, что пора что-то менять. Поменяла 20 евро – немного успокоилась.
***
- Пап, у меня колесо спустило.
- Ну, а мне чего звонишь, у тебя же муж есть – вот ему и звони!
- Да звонила, он не отвечает…
- Ну, а запасного нет?
- Он тоже трубку не берет!
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— Зато у...
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