Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:124

Анекдоты недели - 329

Объявление: «Ищу женщину без ковид-сертификата. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок».

Когда я пошел в кино в первый раз в жизни, я очень сильно плакал и перестал лишь тогда, когда мне сказали, что это нормально, когда у тебя на входе разрывают билет.

***

— А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?

— Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.

***

Быть опытным котовладельцем — это распознавать на слух вес, текстуру и тип предмета, который твой кот навернул в другой комнате на пол.

***

 - Ты когда-нибудь боялся меня потерять?

- Конечно. Как-то мы шли на автобус, я отстал, а у тебя деньги на проезд.

***

- Да, Вовочка, мы тебя, похоже, избаловали. Придется тебя наказывать!

 - Хорошенькое дело: избаловали вы, а наказывать меня?!

***

— Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго.

— А я, доктор, сколько протяну я?

***

- Спасибо, доктор, что вы вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно непревзойденной, фантастической, можно сказать, феноменальной скромности!

***

Психоаналитик:

- Вы знаете, коллега, моя знакомая боится темноты. Пытался ее убедить, что ничего страшного там нет. Но она привела такие свои доводы, что теперь я тоже боюсь темноты...

***

Каждый раз, когда я выхожу из парикмахерской, меня мучает один и тот же вопрос - зачем меня спрашивали, как я хочу постричься?

***

Лайфхак: на фоне запоя грипп протекает незаметно.

***

- А я боюсь влюбиться.

- Почему это?

- Мне нельзя – я замужем.

***

Сегодня проснулась с мыслю, что пора что-то менять. Поменяла 20 евро – немного успокоилась.

***

- Пап, у меня колесо спустило.

- Ну, а мне чего звонишь, у тебя же муж есть – вот ему и звони!

- Да звонила, он не отвечает…

- Ну, а запасного нет?

- Он тоже трубку не берет!

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