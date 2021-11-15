На границе с 15 декабря изменились правила контроля Пересечение границы Украины - с 15 декабря пограничники получили новые полномочия.

Вступили в силу новые правила на государственной границе. С 15 декабря пограничникам дали право осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В случае необходимости пограничники будут проводить визуальный осмотр, в том числе с использованием специальных приборов. Будут осматривать вещи на наличие предметов, оборот которых запрещен. Проверка не будет касаться лиц с правом неприкосновенности или дипломатическим иммунитетом.

Проверку будут проводить военнослужащие и работники ГПС одного пола с лицом, в отношении которого проводят осмотр.

При проверке вещей и транспортных средств будут осматривать личные вещи, салон, багажник, подкапотное пространство, груз (не нарушая целостность упаковки).

Пограничники могут попросить открыть сумку (рюкзак, мешок и т.п.), показать багажник, капот. По требованию пограничников следует показать содержимое личных вещей, карманов, предоставить доступ к транспортному средству.

В случае отказа выполнять требование, предусмотрена административная ответственность.

Если во время проверки обнаружат любые следы правонарушения, военнослужащие и пограничники должны сообщить об этом руководителю и обеспечить сохранность личных вещей.