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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:3213

На границе с 15 декабря изменились правила контроля

Пересечение границы Украины - с 15 декабря пограничники получили новые полномочия.

Вступили в силу новые правила на государственной границе. С 15 декабря пограничникам дали право осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и автомобилей.  Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В случае необходимости пограничники будут проводить визуальный осмотр, в том числе с использованием специальных приборов. Будут осматривать вещи на наличие предметов, оборот которых запрещен. Проверка не будет касаться лиц с правом неприкосновенности или дипломатическим иммунитетом.

Проверку будут проводить военнослужащие и работники ГПС одного пола с лицом, в отношении которого проводят осмотр.

При проверке вещей и транспортных средств будут осматривать личные вещи, салон, багажник, подкапотное пространство, груз (не нарушая целостность упаковки).

Пограничники могут попросить открыть сумку (рюкзак, мешок и т.п.), показать багажник, капот. По требованию пограничников следует показать содержимое личных вещей, карманов, предоставить доступ к транспортному средству.

В случае отказа выполнять требование, предусмотрена административная ответственность.

Если во время проверки обнаружат любые следы правонарушения, военнослужащие и пограничники должны сообщить об этом руководителю и обеспечить сохранность личных вещей.

Право Контроль Пересечение границы Таможня
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