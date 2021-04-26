Известны номинанты на премию "Золотой глобус"

Кто попал в короткий список номинантов "Золотого глобуса", сообщили на сайте кинопремии.
Лучшая режиссура:
Джейн Кемпион "Власть пса"
Мэгги Джилленхолл "Потерянная дочь"
Дени Вильнев "Дюна"
Кенет Брана "Белфаст"
Стивен Спилберг "Вестсайдская история"
Лучший сценарий:
ПТА — "Лакричная пицца"
Кеннет Брана — "Белфаст"
Джейн Кэмпион — "Власть пса"
Aдам МакКей — "Не смотри наверх"
Аарон Соркин — "Быть Рикардо"
Лучший драматический фильм
"Белфаст"
"СОДА"
"Дюна"
"Король Ричард"
"Сила пса"
Лучший драматический сериал:
"Люпен"
"Утреннее шоу"
"Поза"
"Игра в кальмара"
"Наследники"
Лучший актер в драматическом сериале:
Брайан Кокс ("Наследники")
Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара")
Билли Портер ("Поза")
Джереми Стронг ("Наследники")
Омар Си ("Люпен")
Лучшая драматическая актриса:
Джессика Честейн
Оливия Колман
Николь Кидман
Леди Гага
Кристен Стюарт
Лучшая актриса сериала:
Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни")
Синтия Эриво ("Гений: Арета")
Элизабет Олсен ("ВандаВижн")
Маргарет Куолли ("Горничная"/ "Уборщица")
Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")
Лучший сериал (мюзикл / комедия):
"Великая"
"Хитрости"
"Убийства в одном здании"
"Псы резервации"
"Тед Лассо"
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
"Сирано"
"Не смотри наверх"
"Лакричная пицца"
"Тик-так, бум!"
"Вестсайдская история"
Лучший актер (мюзикл/комедия):
Леонардо ДиКаприо ("Не смотри наверх")
Питер Динклэйдж ("Сирано")
Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
Купер Хоффман, ("Лакричная пицца")
Энтони Рамос, ("На высоте мечты")
Лучшая актриса (мюзикл/комедия):
Алана Хаим, ("Лакричная пицца")
Дженнифер Лоуренс, ("Не смотри наверх")
Эмма Стоун, ("Круэлла")
Рэйчел Зеглер, ("Вестсайдская история")
Марион Котийяр, ("Аннетт")
Лучший актер второго плана (фильм):
Бен Аффлек ("Нежный бар")
Джейми Дорнан ("Белфаст")
Киаран Хайндс ("Белфаст")
Трой Коцур ("СОДА")
Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
Лучшая мужская роль второго плана (сериал):
Билли Крудапм ("Утреннее шоу")
Киран Калкин ("Наследники")
Марк Дюплас ("Утреннее шоу")
Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо")
О Ён-су ("Игра в кальмара")
Лучший саундтрек:
"Французский вестник" – Alexandre Desplat
"Энканто" – Germaine Franco
"Власть пса" – Jonny Greenwood
"Параллельные матери" – Alberto Iglesias
"Дюна" – Hans Zimmer
Лучший иностранный фильм:
"Купе №6"
"Сядь за руль моей машины"
"Рука бога"
"Герой"
"Параллельные матери"
Церемония награждения победителей должна состояться 9 января 2022 года.
Источник: РБК
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