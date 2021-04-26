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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Известны номинанты на премию "Золотой глобус"

В Калифорнии объявили номинантов премии "Золотой глобус". Это вторая крупная кинопремия, которая вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Кто попал в короткий список номинантов "Золотого глобуса", сообщили на сайте кинопремии.

Лучшая режиссура:

Джейн Кемпион "Власть пса"

Мэгги Джилленхолл "Потерянная дочь"

Дени Вильнев "Дюна"

Кенет Брана "Белфаст"

Стивен Спилберг "Вестсайдская история"

Лучший сценарий:

ПТА — "Лакричная пицца"

Кеннет Брана — "Белфаст"

Джейн Кэмпион — "Власть пса"

Aдам МакКей — "Не смотри наверх"

Аарон Соркин — "Быть Рикардо"

Лучший драматический фильм

"Белфаст"

"СОДА"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Сила пса"

Лучший драматический сериал:

"Люпен"

"Утреннее шоу"

"Поза"

"Игра в кальмара"

"Наследники"

Лучший актер в драматическом сериале:

Брайан Кокс ("Наследники")

Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара")

Билли Портер ("Поза")

Джереми Стронг ("Наследники")

Омар Си ("Люпен")

Лучшая драматическая актриса:

Джессика Честейн

Оливия Колман

Николь Кидман

Леди Гага

Кристен Стюарт

Лучшая актриса сериала:

Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни")

Синтия Эриво ("Гений: Арета")

Элизабет Олсен ("ВандаВижн")

Маргарет Куолли ("Горничная"/ "Уборщица")

Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")

Лучший сериал (мюзикл / комедия):

"Великая"

"Хитрости"

"Убийства в одном здании"

"Псы резервации"

"Тед Лассо"

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

"Сирано"

"Не смотри наверх"

"Лакричная пицца"

"Тик-так, бум!"

"Вестсайдская история"

Лучший актер (мюзикл/комедия):

Леонардо ДиКаприо ("Не смотри наверх")

Питер Динклэйдж ("Сирано")

Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")

Купер Хоффман, ("Лакричная пицца")

Энтони Рамос, ("На высоте мечты")

Лучшая актриса (мюзикл/комедия):

Алана Хаим, ("Лакричная пицца")

Дженнифер Лоуренс, ("Не смотри наверх")

Эмма Стоун, ("Круэлла")

Рэйчел Зеглер, ("Вестсайдская история")

Марион Котийяр, ("Аннетт")

Лучший актер второго плана (фильм):

Бен Аффлек ("Нежный бар")

Джейми Дорнан ("Белфаст")

Киаран Хайндс ("Белфаст")

Трой Коцур ("СОДА")

Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Лучшая мужская роль второго плана (сериал):

Билли Крудапм ("Утреннее шоу")

Киран Калкин ("Наследники")

Марк Дюплас ("Утреннее шоу")

Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо")

О Ён-су ("Игра в кальмара")

Лучший саундтрек:

"Французский вестник" – Alexandre Desplat

"Энканто" – Germaine Franco

"Власть пса" – Jonny Greenwood

"Параллельные матери" – Alberto Iglesias

"Дюна" – Hans Zimmer

Лучший иностранный фильм:

"Купе №6"

"Сядь за руль моей машины"

"Рука бога"

"Герой"

"Параллельные матери"

Церемония награждения победителей должна состояться 9 января 2022 года.

Источник: РБК

Досуг Золотой глобус Кинопремия
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