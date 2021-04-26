Известны номинанты на премию "Золотой глобус" В Калифорнии объявили номинантов премии "Золотой глобус". Это вторая крупная кинопремия, которая вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Кто попал в короткий список номинантов "Золотого глобуса", сообщили на сайте кинопремии. Лучшая режиссура: Джейн Кемпион "Власть пса" Мэгги Джилленхолл "Потерянная дочь" Дени Вильнев "Дюна" Кенет Брана "Белфаст" Стивен Спилберг "Вестсайдская история" Лучший сценарий: ПТА — "Лакричная пицца" Кеннет Брана — "Белфаст" Джейн Кэмпион — "Власть пса" Aдам МакКей — "Не смотри наверх" Аарон Соркин — "Быть Рикардо" Лучший драматический фильм "Белфаст" "СОДА" "Дюна" "Король Ричард" "Сила пса" Лучший драматический сериал: "Люпен" "Утреннее шоу" "Поза" "Игра в кальмара" "Наследники" Лучший актер в драматическом сериале: Брайан Кокс ("Наследники") Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара") Билли Портер ("Поза") Джереми Стронг ("Наследники") Омар Си ("Люпен") Лучшая драматическая актриса: Джессика Честейн Оливия Колман Николь Кидман Леди Гага Кристен Стюарт Лучшая актриса сериала: Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни") Синтия Эриво ("Гений: Арета") Элизабет Олсен ("ВандаВижн") Маргарет Куолли ("Горничная"/ "Уборщица") Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна") Лучший сериал (мюзикл / комедия): "Великая" "Хитрости" "Убийства в одном здании" "Псы резервации" "Тед Лассо" Лучший фильм (мюзикл/комедия) "Сирано" "Не смотри наверх" "Лакричная пицца" "Тик-так, бум!" "Вестсайдская история" Лучший актер (мюзикл/комедия): Леонардо ДиКаприо ("Не смотри наверх") Питер Динклэйдж ("Сирано") Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!") Купер Хоффман, ("Лакричная пицца") Энтони Рамос, ("На высоте мечты") Лучшая актриса (мюзикл/комедия): Алана Хаим, ("Лакричная пицца") Дженнифер Лоуренс, ("Не смотри наверх") Эмма Стоун, ("Круэлла") Рэйчел Зеглер, ("Вестсайдская история") Марион Котийяр, ("Аннетт") Лучший актер второго плана (фильм): Бен Аффлек ("Нежный бар") Джейми Дорнан ("Белфаст") Киаран Хайндс ("Белфаст") Трой Коцур ("СОДА") Коди Смит-Макфи ("Власть пса") Лучшая мужская роль второго плана (сериал): Билли Крудапм ("Утреннее шоу") Киран Калкин ("Наследники") Марк Дюплас ("Утреннее шоу") Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо") О Ён-су ("Игра в кальмара") Лучший саундтрек: "Французский вестник" – Alexandre Desplat "Энканто" – Germaine Franco "Власть пса" – Jonny Greenwood "Параллельные матери" – Alberto Iglesias "Дюна" – Hans Zimmer Лучший иностранный фильм: "Купе №6" "Сядь за руль моей машины" "Рука бога" "Герой" "Параллельные матери" Церемония награждения победителей должна состояться 9 января 2022 года. Источник: РБК