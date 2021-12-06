В Украине ищут способы снизить аварийность на дорогах

Среди них камеры, измеряющие среднюю скорость и приложение для смартфона для уведомления полиции о нарушителях. А еще штрафные баллы и остановки для профилактики.
Что касается камер, то они будут устанавливаться на въездах и выездах с магистралей – они будут измерять среднюю скорость авто и сравнивать ее с разрешенной.
Дополнительно планируется разрешить гражданам фиксировать нарушения других водителей. Если идею поддержит парламент, можно будет фиксировать нарушения и отправлять видеоматериалы полиции.
По поводу штрафных баллов, если их введут, то полиция будет отнимать их у нарушителей. Нарушители-рецидивисты будут проходить повторный экзамен.
Источник: autogid.pro
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