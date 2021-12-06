В Украине ищут способы снизить аварийность на дорогах Камеры автофиксации и штрафы не снизили уровень аварийности. За первые десять месяцев этого года она увеличилась на 15%, и теперь МВД будет внедрять новые методы контроля.

Среди них камеры, измеряющие среднюю скорость и приложение для смартфона для уведомления полиции о нарушителях. А еще штрафные баллы и остановки для профилактики.

Что касается камер, то они будут устанавливаться на въездах и выездах с магистралей – они будут измерять среднюю скорость авто и сравнивать ее с разрешенной.

Дополнительно планируется разрешить гражданам фиксировать нарушения других водителей. Если идею поддержит парламент, можно будет фиксировать нарушения и отправлять видеоматериалы полиции.

По поводу штрафных баллов, если их введут, то полиция будет отнимать их у нарушителей. Нарушители-рецидивисты будут проходить повторный экзамен.

Источник: autogid.pro