Гороскоп на 13-19 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака Новые возможности, решение старых проблем - что и каким знакам ожидать в период с 13 по 19 декабря расскажет гороскоп.

ОВЕН

Будьте готовы к серьезной конкуренции – привычная ситуация меняется, в вашем окружении сильные соперники открывают свое лицо. Неделя богата на события – вас будут провоцировать, поэтому необходимо сохранить самообладание. Попробуйте в течение недели отслеживать все мысли, приходящие вам в голову – фиксируйте и устраняйте те, которые связаны с агрессией. Проблемы могут возникнуть по нескольким причинам, например, собственная переоценка, склонность к преувеличениям и эгоизму.

ТЕЛЕЦ

Не реагируйте на лесть и повышенное внимание, т.к. за маской доброжелателя появятся люди из прошлого, которые могут способствовать неприятностям. Следует более осмотрительно размещать собственные ресурсы, не начинать никакой новой предпринимательской деятельности, если детально только это не давний зависший проект. Резко может возникнуть необходимость получить дополнительную информацию, пройти курс обучения, усовершенствовать навыки и тогда вы преодолеете все препятствия на своем пути.

БЛИЗНЕЦЫ

Напряженная неделя, Полнолуние в вашем знаке обеспечит обилием контактов с разными людьми, в том числе и с теми, с которыми совсем не хочется контактировать. Могут появиться враги, которые захотят использовать вас с выгодой и пользой только лишь для себя. Марс входит в знак, который является оппозицией вашему (Стрелец) - может произойти ошибочная концентрация всех сил на конфликты с окружающим миром. Благо, оппозиция решаема – это две чаши весов и ваша задача их уравновесить в течение недели.

РАК

Эмоций много, особенно к концу недели. Поэтому, лучше всего заняться привычными делами, домашними хлопотами. Уделите внимание домочадцам, пообщайтесь всей семьей, займитесь планированием расходов с учетом новогодних праздников. Профессиональные дела и партнерские отношения вызывают раздражительность, что выражается в нервозности, вспыльчивости, смене настроения. Неблагоприятное время для поездок, окончательного принятия решений, особенно для людей со слабой личной энергетикой.

ЛЕВ

На этой неделе вы один из тех представителей знаков Зодиака, которые могут сохранить устойчивое положение не только свое, но и коллектива. Вам придется взять на себя ответственность за группы людей, понятным и рациональным образом самостоятельно структурировать любую сложную проблему. При этом, обращайте внимание на комментарии и поведение окружающих - взгляд со стороны очень полезен, это убережет вас от нерационального расходования собственных ресурсов – физических, временных, денежных.

ДЕВА

Непростая неделя, все происходит на пределе психических сил и возможностей. Необдуманность поступков, чувство самосознания могут превысить реальные пределы, что и становится причиной столкновения мнений с партнерами. По возможности, сведите к минимуму контакты, занимайтесь своим духовным и физическим состоянием. Решайте свои отложенные вопросы, сохраняйте бодрость духа, гоните страхи и опасения прочь от себя! На этой неделе вы закладываете фундамент для чего-то важного, долгосрочного.

ВЕСЫ

Сейчас нельзя останавливаться – в течение недели нужно успеть очень многое, чтобы чувствовать себя спокойно в ближайшие полтора месяца. Ваш управитель Венера замедляет ход и с 19 декабря на 40 дней переходит в ретроградное движение. Этот факт становится причиной формирования определенной сложной атмосферы на ближайшее время. Напряженный аспект транзитной Венеры к вашему Солнцу можно преобразовать в напор и энергию для достижения целей, если правильно воспользоваться интенсивным потенциалом планетарных влияний на этой неделе.

СКОРПИОН

Время работы "на износ" - без сна и отдыха, но не все смогут правильно воспользоваться такими перспективами. Людям, с активной жизненной позицией будет несложно сделать максимум в этот период. Хорошее время для того, чтобы избавиться от хлама в своём пространстве, причем очень решительно и быстро. Выбрасывайте то, с чем сложно расстаться, но вы понимаете, что это вам больше не пригодиться. Когда все произойдет, вы почувствуете, что стало легко дышать, сил прибавилось, поэтому вы сможете обеспечить себе комфортное состояние на ближайшее время.

СТРЕЛЕЦ

Необходимо определяться в жизни, как минимум, пришло время завершить дела 2021 года, чтобы войти в новый 2022, без привязок из прошлого. Прежде всего, избавьтесь от страхов, которые мешают жить. Также, это время получения или раздачи долгов – финансовых, кармических. Учитывая различные обстоятельства: возраст, доход, нестабильную финансовую обстановку в стране и т.д., заручившись поддержкой дорогих вам людей, вы сможете максимально эффективно воспользоваться возможностями периода и найти ответы на самые волнующие вопросы.

КОЗЕРОГ

Руководствуйтесь своими потребностями и желаниями. Хотя можете часто оказываться в ситуациях, когда вас подталкивают к действиям, противоречащим вашим интересам. Возникает много сомнений относительно целесообразности продолжения личных или деловых взаимоотношений. Но ваша задача копнуть глубже, осознать, понять, в чем же, причина таких мыслей и ощущений. Вероятно, ваша роль в отношениях определена неверно и в ближайшее время есть возможность многое исправить и расставить все по своим местам.

ВОДОЛЕЙ

Неделю можно охарактеризовать как развязка сюжета – у каждого он свой. Вам необходимо отделить сложное от простого, стабильное и долгосрочное от того, что нужно поменять или обновить. Ошибки могут быть из-за того, что сейчас вы склонны смотреть на все через призму восприятия других людей. Необходимо усилием воли перехитрить свой мозг – это будет ваша точка роста и шаг к свободе. Это время размышлений, выявления связей прошлого с настоящим, а также это благоприятный период для возврата дорогих вам отношений.

РЫБЫ

Вы, вроде бы, понимаете, что нужно сделать, чтобы улучшить качество своей жизни, но при этом совершенно не хочется логически изучать вопрос. Порой, кажется, что наступил момент прояснения даже по самым сложным темам. А на самом деле, придется самостоятельно разобрать все на детали, отслеживать причинно-следственную связь и смотреть на привычную ситуацию под другим углом. Вы обнаружите много интересного и необычного, причем, это может совершенно поменять ваши планы. Но вы узнаете истину, которая принесет вам свободу.

Источник: ТСН