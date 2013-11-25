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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:2899

Про що українці запитували у Google

Сервіс Google назвав найпопулярніші запити українців у 2021 році.

Традиційно наприкінці року Google представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії, пише «Я і Закон».

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став «Евро 2020». На другому місці гучний серіал «Гра в кальмара». Крім того, до першої десятки увійшли запити “Холостяк 2021”, “Классрум”, українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

У категорії “Персона” українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

У категорії “Фільми” у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel “Веном 2”. Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер «Гра в кальмара», а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».

«Покупкою року» в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке , симпл димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з’ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму “Дія”.

Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу в категоріях “Найпопулярніші запити”, “ТВ-шоу” та питання):

Найпопулярніші запити:
  • Евро 2020
  • Игра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Украина Англия
  • Усик Джошуа
  • Евровидение 2021
  • Украина Швеция
  • Олимпиада 2021
  • Вступ 2021
Персона:
  • Олександр Усик
  • Олексій Навальний
  • МакSим
  • Сергій Стерненко
  • Адель Асанті
  • Алек Болдвін
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрій Ярмоленко
Втрати:
  • Принц Філіп
  • Володимир Меньшов
  • Жан-Поль Бельмондо
  • Григорій Чапкіс
  • Антон Поляков
  • Олександр Шаляпін
  • Андрій М’ягков
  • Саїд Губденський
  • Петро Мамонов
  • Валерій Гаркалін
Фільм:
  • Веном 2
  • Загін самогубців 2
  • Круелла
  • Гнів людський
  • Червоне повідомлення
  • Ліга справедливості Зака Снайдера
  • Після 3
  • Бос молокосос 2
  • Дюна
  • Душа
Серіал:
  • Гра в кальмара
  • Джинні й Джорджія
  • Жуки 2 сезон
  • Постукай в мої двері
  • Відпустка
  • Атака титанів
  • Важкі підлітки 3 сезон
  • Бріджертони
  • Міліціонер з Рубльовки
  • Папік 2 сезон
ТВ-шоу:
  • Холостяк 2021
  • Євробачення 2021
  • Холостячка 2
  • Пацанки 6 сезон
  • Игра на ТНТ
  • Оскар 2021
  • Маска
  • Супербабуся
  • Звезды в Африке
  • Танці з зірками
Покупка:
  • Поп-іт
  • Квиток на поїзд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Перепуска на транспорт у Києві
  • Санки
  • Сертифікат про вакцинацію
  • PlayStation 5
  • Біткоїн
  • Вітамін D
  • Питання: “Що таке?/Что такое?”
    • Симпл димпл
  • Формалин
  • Поп ит
  • Локдаун
  • Митинг
  • Клабхаус
  • Игра в кальмара
  • Радужный поцелуй
  • Фриланс
Питання: “Як?/Как?”
  • Как умер Сквидвард?
  • Як вийти заміж?
  • Як змінити постачальника газу?
  • Как сыграла Украина?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Как похудеть за неделю?
Общество Google Запити у Google
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