Про що українці запитували у Google

Традиційно наприкінці року Google представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів.
Про це йдеться в офіційному блозі компанії, пише «Я і Закон».
Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став «Евро 2020». На другому місці гучний серіал «Гра в кальмара». Крім того, до першої десятки увійшли запити “Холостяк 2021”, “Классрум”, українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.
У категорії “Персона” українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.
У категорії “Фільми” у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel “Веном 2”. Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».
У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер «Гра в кальмара», а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».
«Покупкою року» в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.
У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке , симпл димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з’ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму “Дія”.
Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу в категоріях “Найпопулярніші запити”, “ТВ-шоу” та питання):
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