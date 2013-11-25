Про що українці запитували у Google Сервіс Google назвав найпопулярніші запити українців у 2021 році.

Традиційно наприкінці року Google представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії, пише «Я і Закон».

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став «Евро 2020». На другому місці гучний серіал «Гра в кальмара». Крім того, до першої десятки увійшли запити “Холостяк 2021”, “Классрум”, українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

У категорії “Персона” українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

У категорії “Фільми” у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel “Веном 2”. Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер «Гра в кальмара», а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».

«Покупкою року» в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке , симпл димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з’ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму “Дія”.

Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу в категоріях “Найпопулярніші запити”, “ТВ-шоу” та питання):

Найпопулярніші запити:

Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

Персона:

Олександр Усик

Олексій Навальний

МакSим

Сергій Стерненко

Адель Асанті

Алек Болдвін

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрій Ярмоленко

Втрати:

Принц Філіп

Володимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорій Чапкіс

Антон Поляков

Олександр Шаляпін

Андрій М’ягков

Саїд Губденський

Петро Мамонов

Валерій Гаркалін

Фільм:

Веном 2

Загін самогубців 2

Круелла

Гнів людський

Червоне повідомлення

Ліга справедливості Зака Снайдера

Після 3

Бос молокосос 2

Дюна

Душа

Серіал:

Гра в кальмара

Джинні й Джорджія

Жуки 2 сезон

Постукай в мої двері

Відпустка

Атака титанів

Важкі підлітки 3 сезон

Бріджертони

Міліціонер з Рубльовки

Папік 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021

Євробачення 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабуся

Звезды в Африке

Танці з зірками

Покупка:

Поп-іт

Квиток на поїзд

iPhone 13

Симпл-димпл

Перепуска на транспорт у Києві

Санки

Сертифікат про вакцинацію

PlayStation 5

Біткоїн

Вітамін D

Питання: “Що таке?/Что такое?” Симпл димпл



Формалин

Поп ит

Локдаун

Митинг

Клабхаус

Игра в кальмара

Радужный поцелуй

Фриланс

Питання: “Як?/Как?”