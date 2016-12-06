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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Москве бывший военный устроил стрельбу: есть погибшие и раненые

7 декабря в одном из московских многофункцинальных центров предоставления госуслуг посетитель открыл стрельбу.

В результате погибли два человека, трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, мужчина зашел в помещение госучреждения на юго-востоке Москвы и открыл огонь из пистолета по находившимся там людям. В результате стрельбы два человека погибли на месте. Трое, в том числе 10-летняя девочка, получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое.

В Следственном комитете сообщили о задержании 45-летнего мужчины, который подозревается в стрельбе. Для оценки его психического состояния будет назначена экспертиза.

Как сообщают российские СМИ, стрельбу в госучреждении устроил подполковник в отставке Сергей Глазов. Ранее он служил в развдеке. По данным изданий, бывший военный открыл огонь из переделанного в боевой траматического пистолета. Причиной конфликта стал его отказ одеть маску.

По данным Telegram-канал "112", помимо пистолета у мужчины была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Также отмечается, что бывший военный находится в неадекватном состоянии. На допросе он рассказывает следователям о мировом заговоре и пандемии.

 
Право Сергей Глазов Следственный комитет РФ Стрельба в Москве
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