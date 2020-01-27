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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:1741

В Украине появится новая монета

Национальный банк Украины 9 декабря вводит в обращение памятную монету «Год тигра» номиналом 5 гривен

Материал - нейзильбер. Тираж - 30 тысяч монет. Тираж монет в сувенирной упаковке - 20 тысяч.

На монетах изображены часы и 12 символов восточного календаря, изображение самого тигра и символы каждый поры года.

На аверсе монеты размещены: вверху — малый Государственный Герб Украины, справа от его — надпись полукругом Украина; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, которые указывают на тигра — символ года.

Под стрелкой — 2022; внизу слева надпись полукругом 5 гривень; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытынанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева от символа кролика).

Экономика 5 гривень Монета
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