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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:29131

Мошенники рассылают сообщения о выплатах тысячи гривен

Минздрав не рассылает сообщения о выплате 1 тысячи гривен привитым гражданам и не просит их отправить контактные данные. Об этом сегодня на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в сети распространяются ложные сообщения якобы от имени Министерства здравоохранения, в которых людям предлагается предоставить контактные данные для выплаты тысячи гривен гражданам, завершившим полный курс прививки от COVID-19.

В этих сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета.

Такие известия поступают пользователям в мессенджерах через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах, сообщили в Минздраве.

Министерство не имеет никакого отношения к этим сообщениям, пояснил министр.

"Уверяю, от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам", - сказал Ляшко.

Речь идет о мошеннических методах выманивания денег и персональных данных, говорят в Минздраве. Мошенники могут воспользоваться данными граждан, чтобы снять средства с карточек. Опасно сообщать любую информацию о своих банковских картах, в частности о сроке действия и CVV, напоминают в министерстве.

Программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина "Поддержка" начнется 19 декабря. Она продлится 12 месяцев.

В рамках программы, полностью привитые от коровида украинцы, смогут получить от государства одну тысячу гривен на виртуальные карты через сервис "Дія". Также разрабатывается механизм получения средств для тех людей, кто этим сервисом не пользуется.

Предполагается, что за эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или купить билеты на внутренние авиа- и ж/д рейсы, а также приобрести книги. Тем самым речь идет о поддержке предпринимателей на время карантинных ограничений, отметили в Минздраве.

Эта тысяча гривен не будет подлежать налогообложению. Кроме того, ее получение не отразится на начислении субсидий.

Источник: Суспільне

Право Тысяча гривен Фейк
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