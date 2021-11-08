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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:5488

Гороскоп на неделю 6-12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Что ждать представителям знаков Зодиака на этой неделе. расскажет гороскоп.

Овен

У Овнов наступающая неделя пройдет вполне благополучно. Во вторник ваше общение с коллегами, партнерами или членами семьи принесет хорошие результаты. А в выходные наступит оптимальное время для разговора по душам с любимым человеком. Если вы запланировали романтическое свидание – оно пройдет замечательно.

Телец

Рабочие дни следующей недели окажутся не самым лучшим периодом у Тельцов. Появится какая-то неуверенность в себе, и это отразится на работе и взаимоотношениях. Если в среду вы обратитесь за поддержкой к влиятельным особам, они вам не откажут. Будьте более открытыми, чтобы ваши слова не трактовали двояко. В выходные вы почувствуете облегчение.

Близнецы

Близнецам будет сложно даже на короткое время погрузиться в работу. Вы все время витаете в облаках и там черпаете вдохновение для творчества. Хорошо, если оно сможет вас накормить и окупить другие расходы. В понедельник наберитесь терпения и просто переждите какое-то время. Вскоре все встанет на свои привычные места, и вы вольетесь в колею.

Рак

У Раков наступит хорошее время для решения денежных вопросов, особенно в четверг. Вы способны сейчас создать основу, которая впоследствии станет для вас надежной финансовой платформой. Крупные покупки и серьезные приобретения будут удачными и послужат долго. А вот в личной жизни причины размолвок и недопонимания заключены именно в вас.

Лев

Львы, постарайтесь заранее составить примерный план действий на всю предстоящую семидневку. Иначе неделя пролетит так быстро, что вы ничего не успеете сделать. Надеяться на удачу и импровизировать – плохая идея. Во вторник к вам прилетит заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться. Зато выходные пройдут спонтанно и здорово.

Дева

У Дев на следующей неделе будет много неожиданных ситуаций. Старайтесь особо ничему не удивляться – такая тактика будет наилучшей, особенно в среду. Если услышите критику в свой адрес – не принимайте ее близко к сердцу. Это может оказаться провокацией, не стоящей вашего внимания и нервов. Выходные проведите в спокойной и уединенной обстановке.

Весы

Чтобы избежать неприятностей и разногласий на работе, Весам на следующей неделе стоит действовать по заранее разработанному плану. В понедельник вам со всех сторон будут давать советы – вы можете к ним прислушиваться, но поступать лучше по-своему, а не надеяться на чужие мозги. И приберегите свою фантазию на свободное время.

Скорпион

Скорпионам на предстоящей семидневке полезно побольше времени проводить в кругу близких людей и семьи. Постарайтесь в пятницу навестить старших родственников – такой визит будет полезен, в первую очередь, вам самим. А вот на работе будет наблюдаться полный штиль, но отсутствие новостей иногда – совсем неплохая новость.

Стрелец

На следующей неделе Стрельцам не стоит быть слишком самоуверенными. В среду постарайтесь адекватно оценивать свои возможности, чтобы избежать проблем в личной жизни и на работе. Если вы сумеете правильно и деликатно сформулировать свои желания, то сможете рассчитывать на прибавку к жалованию. Выходные промелькнут быстро, но приятно.

Козерог

Козерогов на следующей неделе поджидает серьезная и скрупулезная работа, результаты которой не заставят себя долго ждать. В понедельник вы можете рассчитывать на поддержку единомышленников. Друзья не оставят вас в трудный момент. Возможно, часть свободного времени придется потратить на решение проблем родственников.

Водолей

Уже с самого начала недели Водолеям придется поработать над своими эмоциями. Не вымещайте на окружающих плохое настроение – вы и другим его испортите, и себе не поднимете. Лучше переключитесь на работу – именно она принесет вам удовлетворение. В пятницу повнимательнее отнеситесь к поступившей информации. А в выходные лучше остаться дома.

Рыбы

У Рыб на предстоящей неделе ожидается самая обыкновенная рутина. Все задания и поручения, которые вам нужно сделать, на первый взгляд, не имеют смысла. Но при этом у вас не получится увильнуть от работы. В четверг любимый человек может доставить хлопот, из-за чего вам придется изменить свои планы. Постарайтесь сохранить гармонию в отношениях.

Источник:Сегодня

Общество Астропрогноз Гороскоп
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