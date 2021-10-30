Анекдоты недели - 327

Мужчины! Не упустите момент: в холода так легко отличить умную женщину от дуры... Умная - в шапке, дура - с прической.
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Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.
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Травматологи летом делают деньги на мотоциклистах, зимой на любителях горных лыж, а на правдолюбах - круглогодично.
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Иногда, когда ночью я не могу долго заснуть, я считаю до пяти. А порой и до полшестого...
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Я люблю, когда зимой лежит снег. Тогда у меня такой же красивый газон, как у соседа.
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А я сразу знала, что кататься на санках возле травмпункта - это было мудрое решение.
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Не стоит пить на работе с утра крепкий кофе, а то потом не сможете уснуть до самого обеда.
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Из-за того, что вино-водочный магазин расположен ближе обувного — всю зиму проходил в чешках.
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Травматологи очень любят спорт. Практически все его виды, за исключением разве что шахмат.
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40% женщин - зима нравится, а 60% - не очень. Тот же опрос показал, что у 40% женщин есть шуба, а у 60% ее нет...
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Говорят, что морковь хороша для глаз. Но любой уважающий себя снеговик вам скажет, что морковь хороша для носа, а для глаз лучше уголь.
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Боже мой, зачем люди зимой выходят из дома и едут на каких-то лыжах кататься, сноубордах, они что, не умеют лечь и лежать?
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Обидно вот получается, весна, лето, осень - один раз в году а зима два раза один раз в начале года, второй раз в конце...
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На людях, победивших в себе страх, травматологи делают себе состояния.
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- Вот Вам снотворное на 6 дней.
- Но я не хочу спать так долго.
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Археологи раскопали орудие труда 10 века. Уже в 10 веке люди закапывали орудия труда, чтобы не работать.
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- Батюшка, можно я не буду поститься?
- Не постись, твои посты всё равно никто не читает.
— Мужчина, ну как мы можем взять вас на работу в банк, если у вас судимость?
— Зато у...
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