Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:1250

Анекдоты недели - 327

Ночью долго не мог уснуть. Думал. Почему объектив круглый, а фотографии получаются квадратные?

Мужчины! Не упустите момент: в холода так легко отличить умную женщину от дуры... Умная - в шапке, дура - с прической.

***

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.

***

Травматологи летом делают деньги на мотоциклистах, зимой на любителях горных лыж, а на правдолюбах - круглогодично.

***

Иногда, когда ночью я не могу долго заснуть, я считаю до пяти. А порой и до полшестого...

***

Я люблю, когда зимой лежит снег. Тогда у меня такой же красивый газон, как у соседа.

***

А я сразу знала, что кататься на санках возле травмпункта - это было мудрое решение.

***

Не стоит пить на работе с утра крепкий кофе, а то потом не сможете уснуть до самого обеда.

***

Из-за того, что вино-водочный магазин расположен ближе обувного — всю зиму проходил в чешках.

***

Травматологи очень любят спорт. Практически все его виды, за исключением разве что шахмат.

***

40% женщин - зима нравится, а 60% - не очень. Тот же опрос показал, что у 40% женщин есть шуба, а у 60% ее нет...

***

Говорят, что морковь хороша для глаз. Но любой уважающий себя снеговик вам скажет, что морковь хороша для носа, а для глаз лучше уголь.

***

Боже мой, зачем люди зимой выходят из дома и едут на каких-то лыжах кататься, сноубордах, они что, не умеют лечь и лежать?

***

Обидно вот получается, весна, лето, осень - один раз в году а зима два раза один раз в начале года, второй раз в конце...

***

На людях, победивших в себе страх, травматологи делают себе состояния.

***

- Вот Вам снотворное на 6 дней.

- Но я не хочу спать так долго.

***

Археологи раскопали орудие труда 10 века. Уже в 10 веке люди закапывали орудия труда, чтобы не работать.

***

- Батюшка, можно я не буду поститься?

- Не постись, твои посты всё равно никто не читает.

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