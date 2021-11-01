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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Гороскоп на декабрь 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на декабрь 2021 года для всех знаков Зодиака расскажет, чего следует ожидать с началом зимы.

Овен

Овнам звезды обещают легкий и расслабленный декабрь: в отличие от предыдущих месяцев, которые были активными, экспрессивными и очень энергозатратными, в первый месяц зимы вы решите отправить все на самотек. Возможно, так будет даже лучше: у вас будет время обдумать каждое свое действие, снова прокрутить в голове все важные решения, повысится уровень концентрации. Но следите за тем, чтобы декабрь не превратился в месяц лени: прокрастинация может стать вашим врагом в будущем.

Телец

Месяц уединения и самостоятельности – то, что требуют ваша душа и тело. Именно в декабре у вас будет прекрасная возможность прислушиваться к себе и своим желаниям. Хорошим решением будет выделить время на поход в спа и различные косметические процедуры: уход за собой доставит вам не только эстетическое удовольствие, но и уверенность. Не спешите доставать новогодние салаты: сейчас самое лучшее время, чтобы уделить внимание своей карьере. Звезды предвещают, что в декабре вас ожидает повышение.

Близнецы

Для Близнецов этот месяц будет непростым: могут ухудшиться отношения с самыми родными, возможны ссоры из-за мелочей. Вам следует обратить внимание на свое поведение и на то, как вы относитесь к ситуациям. В декабре вам может казаться, что каждая проблема велика и мир вот-вот и рухнет, однако уверяем: совсем скоро будет возможность выдохнуть, обдумать все ситуации и понять, что волнения были лишними.

Рак

Раки почувствуют этот декабрь магически-космическим: каждое событие будет неожиданным. Вы точно можете заподозрить, что все из-за всемирного сговора! Вам покажется, что так быстро не могут происходить такие замечательные события. Однако не стоит терять бдительность: обратите внимание на свое здоровье, не дайте ему вас подвести.

Лев

Лев, этот месяц – ваш! Успех будет сопровождать везде, особенно касаемо здоровья. Вы наконец-то избавитесь от грузов прошлого и войдете уверенным шагом в новый сезон. Однако вам следует соблюдать осторожность к некоторым людям: всматривайтесь в каждого, ведь они могут быть не такими, как вам кажется.

Дева

У Дев декабрь будет продуктивным. Возможны новые перспективы на работе, могут появиться новые коллеги, вероятно, повышение. А вот в любви может не везти: вам следует не торопиться с решениями, присматриваться к партнеру лучше, понять свое самочувствие в этих отношениях. Используйте время для себя, вы ведь так давно этого не делали!

Весы

Вам следует обратить внимание в декабре на ваш успех на работе. Могут сопутствовать неудачи и финансовые кризисы. Просмотрите свое отношение к деньгам, оговорите новые условия с партнерами. В отношениях с любимыми и близкими все только улучшится: партнер проявит свои лучшие черты характера в этом месяце.

Скорпион

Скорпионы в этом месяце могут рассчитывать на хорошую финансовую подушку, так что если даже и будут какие-то экономические проблемы, они стопроцентно увенчаются решением. В личностных отношениях тоже декабрь не будет лучшим периодом, но вам следует обратить внимание на человека, который всегда рядом с вами. Он поможет в любых ситуациях.

Стрелец

Стрельцы, в этом месяце вам повезет! Вы будете унесены этой невероятной новогодней атмосферой, полностью посвятите себя семье, подготовке к праздникам. Однако это не может не сказаться на качестве работы: обратите внимание на отношения с руководством, они могут ухудшиться. 

Козерог

Козерогов ждет не лучший период в отношениях. Вам следует обратить внимание на то, как партнер относится к вам и подумать, что нужно сделать для улучшения вашей пары. Однако будет в декабре и плюс: вас ждут большие сюрпризы от судьбы. Возможно, переезд или новый род деятельности.

Водолей

Водолеи, для ваших партнерских отношений сейчас самый лучший период! Возьмите себя в руки и шагните в новый карьерный этап. То же ждёт вас с взаимоотношениями в семье: как с любимым человеком, так и с самыми родными вы наконец-то найдете общий язык и забудете все обиды.

Рыбы

Рыбам следует быть готовыми к тому, что на работе могут быть проблемы из-за их невнимательности и рассеянности: ну как же работать, когда нужно готовиться к Новому году? Однако это точно не оправдание прокрастинации, в декабре следует забыть это слово, если хотите удержаться на плаву. Но декабрь подарит вам самое ценное – разрешение всех проблем в здоровье!

Источник: 1plus1.ua

Досуг Гороскоп
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