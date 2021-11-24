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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:28113

Польша увеличивает срок самоизоляции из-за Omicron

С 1 декабря Польша вводит обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, то есть не входящих в Шенгенскую зону.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Польши Адам Нидзельский, сообщают bykvu.com.

Введение новых ограничений связано, прежде всего, с появлением нового варианта коронавируса Omicron.

Мы подготовили пакет новых ограничений. Мы запрещаем полеты в семь стран – Бостваны, Эсватине, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве. Люди, которые возвращаются из этих стран, будут подлежать 14-дневной самоизоляции без возможности сдать тест для более быстрого ее окончания”, – сказал Нидзельский.

Для граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону, карантин также продлили до 14 дней. Но на восьмой день можно сдать ПЦР-тест. В случае получения отрицательного результата, самоизоляция будет завершена. Раньше самоизоляция продолжалась 10 дней.

Следует обратить внимание, что указанное ограничение не касается вакцинированных зарегистрированным в Европейском Союзе препаратом путешественников. Пока это препараты компаний Pfizer, Moderna, Astra Zeneca и Johnson & Johnson.

"Если ситуация в Европе ухудшится, такое ограничение будет касаться и туристов из стран Шенгенской зоны", - добавил министр здравоохранения Польши.

Общество Omicron Коронавирус
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