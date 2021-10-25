Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для знаков Зодиака Начало следующей недели будет относительно спокойным и миролюбивым. В конце недели усугубится стремление к порядку и стабильности.

Овен

Овны на предстоящей неделе смогут решить вопросы, касающиеся карьерного роста. И хотя финансовые поступления у вас будут невелики, этот вопрос вас совершенно не тревожит. В среду лучше держать свое мнение при себе и не болтать лишнего в дружественной и непринужденной беседе, чтобы впоследствии не пожалеть.

Телец

У Тельцов продолжается тенденция благоприятного периода. С финансами будет все в порядке – вам не о чем беспокоиться. Вам гораздо важнее переоценить свою жизнь и семейные отношения. В понедельник не отказывайте людям в их просьбе. Вы можете довольствоваться малым, быть от этого полностью счастливыми и никому не завидовать.

Близнецы

У Близнецов будет неоднозначная семидневка. Постарайтесь помимо работы заняться еще и домашними делами – за вами уже соскучились. Создайте уют, в крайнем случае – переставьте мебель. В этом вы найдете гармонию. В пятницу не стоит экспериментировать со своей внешностью – вас ожидает разочарование.

Рак

В ближайшую неделю Ракам противопоказано долго пребывать в одиночестве. В вашу голову лезут разные глупые мысли, а в коллективе их будет легче развеять. Вам будет полезно общение с людьми. Совместная работа с коллегами в четверг принесет правильное решение задачи. Ждите романтического знакомства.

Лев

У Львов на следующей неделе все будет в порядке на работе, но вам не стоит осуждать коллег – каждый имеет право на ошибку. Во вторник старайтесь меньше общаться с окружающими, чтобы избежать сплетен. Если вы не сдержите данное обещание или намеренно обманете, то выходные пройдут совсем не так, как вам бы хотелось.

Дева

В пятницу Дев поджидают какие-то неприятности на работе – и это единственный минус следующей безоблачной недели. От вас мало что будет зависеть , просто плывите по течению и общайтесь на приятные или нейтральные темы. Проявите внимательность при оформлении документов, особенно финансовых.

Весы

Весам предстоит напряженная работа, связанная с самокопанием, философствованиями, поиском смысла жизни и наведением порядков как в доме, так и внутри себя. Во вторник на это уйдет чуть ли не весь день. Зато на работе все складывается вполне благоприятно. Неделя промелькнет на удивление быстро и незаметно.

Скорпион

У Скорпиона намечается вполне удачная, интересная и насыщенная событиями семидневка. В среду возможны какие-то неприятности со стороны родни, но это не омрачит вам настроение. Старайтесь больше общаться и прислушиваться к потребностям людей. И соответственно – помогать по мере своих сил и возможностей.

Стрелец

Стрельцов подстерегает неделя, которая будет в равной степени насыщена как позитивом, так и неприятностями. Но вы сами сможете регулировать дела таким образом, чтобы хороших моментов было побольше. В четверг большую часть времени посвятите работе – и вскоре вы будете пожинать плоды своих стараний.

Козерог

Козерогам звезды советуют запастись терпением и не тратить понапрасну силы и нервы. Вы вряд ли способны повлиять на ход событий, особенно в понедельник. И этот настрой задаст тон всей рабочей семидневке. Зато выходные пройдут отлично – вы поднимете настроение даже отъявленным пессимистам.

Водолей

У Водолеев не раз будет возникать желание выпустить из себя эмоции , причем далеко не позитивные. В четверг постарайтесь простить людей, которые вас раздражают. Иначе неприятности рикошетом зацепят близких и любимых вами людей. А высвобожденную энергию лучше направить на решение накопившихся проблем.

Рыбы

Для Рыб стартует позитивная и приятная семидневка. Вокруг вас появятся хорошие люди, общение с которыми принесет удовольствие и пользу, особенно на выходных. Но и вы тоже способны излучать позитив и уверенность, благодаря чему легко решатся даже возможные конфликтные ситуации в отношениях с любимыми.

Источник: lifestyle.segodnya.ua