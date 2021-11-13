Фейковые сайты крупных финансовых организаций охотятся на данные посетителей Интерфейс подделок максимально повторяет внешний вид настоящего сайта и даже предлагает схожие функции.

Украинцев предупредили о появлении фейковых сайтов финансовых организаций, охотящихся на данные посетителей.

В сети появился фейковый сайт Monobank, который предлагает ложные микрокредиты и ворует данные украинцев. Его дизайн и даже ссылки очень похожи на оригинал, сообщает "Сегодня".

Кроме Monobank, в сети появились фейковые сайты других крупных финансовых учреждений, в частности, ПриватБанк, Tengo, MiLoan, MyCredit, CreditPlus, CCloan.

Мошеннический сайт Monobank предлагает украинцам оформить карту с большим кредитным лимитом.

На фейковом сайте MiCrocredit.icu пользователям предлагали разные условия микрокредитования.

Главная и единственная цель этих сайтов – получить ваши данные, а именно номер телефона и имя. Далее мошенники могут делать с ними все что угодно, например, оформить карточку и взять онлайн-кредит.